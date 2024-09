Kampf auf Bahngleisen in Tübingen: Zwei Polizisten müssen nach Einsatz notoperiert werden

1 Auf den Gleisen am Tübinger Hauptbahnhof hat die Polizei den Angeklagten überwältigt. Foto: Daniel Begemann

Ein 33-jähriger Mann aus Rottenburg sagt im Prozess vor dem Landgericht, er habe Todesangst vor der Polizei gehabt. Bodycams filmen den Einsatz. Im Hintergrund sind vor Schmerzen stöhnende Polizisten zu hören. Doch warum ist die Situation so eskaliert?









Link kopiert



„Wir haben es Tag für Tag mit schlimmen Sachen zu tun, aber dass mir so etwas gleich im ersten Jahr passieren würde, hätte ich nicht gedacht.“ Das sagt der 22-jährige Zeuge am Landgericht Tübingen darüber, was er am 20. September vergangenen Jahres als Bundespolizist bei einem Einsatz am Tübinger Hauptbahnhof erleben musste.