AfD-Plakat kündigt Demo in Rottweil an

1 Am Samstag will die AfD in Rottweils Innenstadt demonstrieren, kündigten Plakate an, die unter anderem in Oberndorf hängen. Foto: Braun

Für den kommenden Samstag, 5. Februar, kündigt die AfD offenbar eine Demonstration in der Rottweiler Innenstadt an. Das bewerben zumindest Plakate, die unter anderem in Oberndorf aufgehängt wurden.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Rottweil – Die Demo der Partei steht laut Plakat unter dem Motto "Ja zur Freiheit". Sie soll angeblich um 15 Uhr beginnen und in der Hauptstraße stattfinden, wo in den vergangenen Wochen montags "Spaziergänge" mit bis zu 1400 Teilnehmern gegen die Corona-Politik stattfanden. Näheres war für die Rottweiler AfD-Aktion am Wochenende nicht in Erfahrung zu bringen.

Auf der Homepage des AfD-Kreisverbands Rottweil-Tuttlingen gab es keine Informationen. Bundesweit läuft allerdings derzeit eine optisch identische Kampagne der Partei unter dem Slogan "Gesund ohne Zwang", die sich vor allem gegen eine allgemeine Impfpflicht wendet.