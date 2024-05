1 Seit Jahren gehen Menschen bei „Pulse of Europe“ für den europäischen Gedanken auf die Straße. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die gesamte Landesregierung macht sich in den kommenden Wochen für die Europawahl stark. Warum?









Link kopiert



Mit einem Großaufgebot wirbt die Landesregierung in den kommenden Wochen für die Europawahl – bis zum Wahltag am 9. Juni in insgesamt 14 Städten. Den Auftakt macht Stuttgart, wo sich an diesem Freitag sechs Staatssekretäre auf dem Schlossplatz die Ehre geben. Dabei geht es gar nicht um sie, wenn am 9. Juni die Wahllokale geöffnet werden. Dann wird neben den Gemeinde- und Kreisräten auch das Europaparlament gewählt. Warum mischt sich die Landesregierung da ein?