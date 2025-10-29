Kammersieger im Handwerk: 18 Auszeichnungen gehen in den Kreis Freudenstadt

Sie haben gefeilt, geschliffen, gezeichnet, poliert – und überzeugt: Die Kammersieger der „Deutschen Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills“ 2025 im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen stehen fest. Der traditionsreiche Wettbewerb ist Europas größter Berufswettbewerb und zeige jedes Jahr aufs Neue, wie viel Talent, Leidenschaft und Innovationskraft im Handwerk steckt, so die Handwerkskammer in einer Mitteilung.

Im Kammerbezirk Reutlingen, zu dem der Landkreis Freudenstadt gehört, dürfen sich 43 junge Handwerker über den ersten Platz freuen. Für sie geht es nun auf Landesebene weiter – und mit Können und Glück sogar bis zum Bundesentscheid. Doch auch die Zweit- und Drittplatzierten haben Herausragendes geleistet und können stolz auf sich sein: 28 zweite und 23 dritte Plätze gab es.

Rund jede zweite Auszeichnung ging an eine Gesellin. Insgesamt 42 junge Frauen schafften es aufs Siegertreppchen – „ein starkes Zeichen dafür, dass das Handwerk immer vielfältiger wird“, meint die Kammer. Unter ihnen finden sich auch Gewinnerinnen in traditionell männlich geprägten Berufen, etwa eine Kraftfahrzeugmechatronikerin und eine Maurerin, die erste Kammersiegerinnen wurden.

Chance auf Stipendium

Teilnahmeberechtigt waren in diesem Jahr 469 Nachwuchshandwerker, die ihre Gesellen- oder Abschlussprüfung mit der Note „gut“ oder besser bestanden haben. Weit mehr als in den vergangenen Jahren. Für die Erstplatzierten auf Landes- und Bundesebene eröffnet sich die Chance, ein Weiterbildungsstipendium der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung in Höhe von 8100 Euro zu erhalten.

„Unsere Kammersiegerinnen und Kammersieger sind das beste Beispiel dafür, dass das Handwerk Zukunft hat“, wird Hauptgeschäftsführerin Christiane Nowottny in der Mitteilung zitiert. „Sie stehen für Können, Kreativität und Einsatzfreude – und sie zeigen, dass Ausbildung im Handwerk Türen öffnet. Hinter jedem Erfolg steht nicht nur Talent, sondern auch ein Ausbildungsbetrieb, der fördert, fordert und Perspektiven bietet. Diese Kombination macht unsere Region stark.“

Reutlingen an der Spitze

In diesem Jahr konnten einige Landkreise besonders glänzen: An der Spitze steht Reutlingen mit 23 Auszeichnungen, dicht gefolgt vom Zollernalbkreis mit 19 erfolgreichen Gesellen. Ebenfalls stark vertreten sind Sigmaringen und Freudenstadt, die jeweils 18 Platzierungen verbuchen konnten. Im Landkreis Tübingen schafften dies 16 erfolgreiche Nachwuchskräfte.

Bei der „Deutschen Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills“ messen sich jedes Jahr Absolventen der Berufsausbildungen in 130 Gewerken und machen unter sich die Besten aus. Viele müssen sich auf mehreren Wettbewerbsstufen gegen die Konkurrenz behaupten: von der Innungs- über die Kammer- und Landesebene bis zum Bundeswettbewerb der Landessieger. Teilnehmen kann, wer die Gesellen- oder Abschlussprüfung im Winter des Vorjahrs oder im Sommer des jeweiligen Wettbewerbsjahrs abgelegt hat, die Prüfung mindestens „gut“ gemeistert hat und zum Zeitpunkt der Prüfung das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Parallel findet der Wettbewerb „Die Gute Form – Handwerker gestalten“ statt. Hier dreht sich alles um das anspruchsvolle Bearbeiten von Materialien und Formen und um die ästhetische Qualität der jeweiligen Arbeiten der jungen Handwerker.

Das sind die Kammersieger aus den Landkreisen Freudenstadt und Tübingen

1. Kammersieger

Friseurin Noemi Bühler in Ammerbuch bei Friseur Preßler in Tübingen; Goldschmied Sandro Lamperti in Ammerbuch bei Grüngold Meisterschmiede in Tübingen; Zweiradmechatroniker Tobias Philipp in Tübingen bei Rad & Tat Tübingen; Parkettleger Cedrik Rempfer in Mössingen bei C. Skaletzka in Tübingen; Metallbauer Louis Biesinger in Neustetten bei Strasser Metallbau in Tübingen; Feinwerkmechaniker Aaron Stefan Kehrer in Ammerbuch beim Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen; Kauffrau für Büromanagement Susan Khalil in Bisingen bei everclean GmbH in Rottenburg; Verfahrenstechnologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft Mona Maier in Rottenburg bei rebio Regionale Bioland-Erzeugergemeinschaft in Rottenburg; Fahrzeuglackierer Hamza Djekic in Freudenstadt bei Kramer Lackierermeister in Horb; Fleischer Jannis Ben Koch in Baiersbronn bei Kaupp Fleischerfachgeschäft & Partyservice in Horb; Gebäudereiniger Jonathan Ott in Nagold bei Günter Ott – Ihre Gebäudereinigung e.K. in Horb; Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk Johanna Kleinknecht in Lützenhardt bei Knörzer Bäckerei-Konditorei in Freudenstadt; Kraftfahrzeugmechatronikerin Maya Ruoß in Baiersbronn bei Auto-Kohler in Freudenstadt; Orthopädietechnik-Mechaniker Nico Winterhalder in Baiersbronn bei Sanitätshaus Wurster in Freudenstadt; Konditorin Lissy Prikratki in Bremen bei Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn; Steinmetz und Steinbildhauer Franco Hofer in Dornstetten bei Hofer OHG Steinmetz- und Steinbildhauerbetrieb in Dornstetten; Sattlerin Sofia Mey in Oberndorf am Neckar bei Mönch Sattlermeister in Loßburg; Maurerin Sandra Klaiber in Schwenningen bei Alois Haselmeier Bauunternehmung in Nusplingen

2. Kammersieger

Fahrzeuglackierer Oliver Boschtek in Wannweil bei Schramm Karosserie und Lack in Tübingen; Gebäudereiniger Yassine Salat in Nürtingen bei U.D.O. Universitätsklinikum Dienstleistungsorganisation in Tübingen; Fleischer Fabian Kohler in Freudenstadt bei Lebensmittelmärkte Rainer Rentschler in Eutingen im Gäu; Straßenbauer Jannis Bones in Bad Dürrheim bei Gfrörer Bau in Empfingen; Tischler Luzius Reisbeck in Dornstetten bei Schreiner Reisbeck in Dornstetten; Maurer Muhamet Gjana in Pfalzgrafenweiler bei Nübel-Bau in Pfalzgrafenweiler; Schornsteinfeger Maximilian Rauschenberger in Pfalzgrafenweiler bei Rauschenberger Schornsteinfegermeister, Gebäudeenergieberater in Pfalzgrafenweiler

3. Kammersieger

Kauffrau für Büromanagement Alisa Xalter in Haiterbach bei Nafz Holzhaus in Horb; Malerin und Lackiererin Sina Herbert in Freudenstadt bei Rauscher Maler- und Lackierbetrieb in Freudenstadt; Orthopädietechnik-Mechanikerin Anne Klisch in Freudenstadt bei Sanitätshaus Wurster in Freudenstadt; Kraftfahrzeugmechatroniker Ruben Armbruster in Fluorn-Winzeln bei Autohaus Karl Jautz in Alpirsbach