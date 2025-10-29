Kammersieger im Handwerk: 18 Auszeichnungen gehen in den Kreis Freudenstadt

Die Kammersieger im Handwerk stehen fest. 34 erfolgreiche Gesellen kommen aus den Kreisen Freudenstadt und Tübingen.
Sie haben gefeilt, geschliffen, gezeichnet, poliert – und überzeugt: Die Kammersieger der „Deutschen Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills“ 2025 im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen stehen fest. Der traditionsreiche Wettbewerb ist Europas größter Berufswettbewerb und zeige jedes Jahr aufs Neue, wie viel Talent, Leidenschaft und Innovationskraft im Handwerk steckt, so die Handwerkskammer in einer Mitteilung.