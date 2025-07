Kammerorchester in Alpirsbach: Kraftvoll und klar beim Kreuzgangkonzert

1 Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn mit Konzertmeister Stefan Hempel (Sechster von links) und Solocellist Jonas Palm (rechts) Foto: Ursula Schnidrig Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn überzeugte beim Kreuzgangkonzert mit Konzertmeister Stefan Hempel.







Link kopiert



Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn überzeugte beim dritten Kreuzgangkonzert von Anfang an. Und irgendwann kamen Fragen auf: Warum ist das so gut, warum fließt das so wunderbar und bleibt nie stehen, fällt nicht in die Falle des Kitsches (Tschaikowsky) oder in eine gewisse Abgespieltheit (Mozart)? Die Antwort auf all diese Fragen: wegen des Konzertmeisters und Violinisten Stefan Hempel und den, auf hohem Niveau spielenden, Orchestermitgliedern.