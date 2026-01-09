Kammerorchester Basel: So war es beim Neujahrskonzert in Rheinfelden

„Baroque und Beatles“ lautete der Titel des Neujahrskonzerts der beiden Rheinfelden. Im Bürgersaal gastierten das Kammerorchester Basel und die Saxofonistin Asya Fateyeva.
Das war ein furioser musikalischer Jahresauftakt. Die erste Besonderheit dieses Neujahrskonzerts hob Oberbürgermeister Klaus Eberhardt gleich in seiner Begrüßung hervor: Es war nämlich das zweite gemeinsame, das beide Rheinfelden in Kooperation gestalteten. Die Veranstaltungsreihen „Klassiksterne“ auf der Schweizer Seite und das badische Programm Klassik hätten mit dieser noch jungen musikalischen Zusammenarbeit die erste binationale Konzertreihe Europas ins Leben gerufen, wie Mitorganisator Christoph Müller sagte.