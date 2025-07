Seit vielen Jahren erfreuen sich die Musikfans der Zollerstadt und darüber hinaus am „Kleinen Hechinger Musikzyklus“. Zum dritten und letzten Konzert der beliebten Reihe kamen bei der Matinee in der Villa Eugenia mit Beethovens Frühlingssonate und seiner Kreutzersonate zur Gehör.

Diese höchst poetischen Werke spielte der Geigenvirtuose Jochen Brusch . Ihn begleitete der italienische Pianist Giovanni Doria Miglietta am Flügel.

Miglietta ist in der Zollerstadt kein neues Gesicht: Vor einem Jahr debütierte er in der Stadthalle Museum und präsentierte sich als wahrer Tastenvirtuose. Dass er auch ein hervorragender Klavierbegleiter ist zeigte sich jetzt in der Villa-Rotunde.

Manche Zuhörer müssen im Vorraum Platz nehmen

Zugleich ein Ohrenschmaus als auch eine Augenweide war es, wie die beiden miteinander in der klingend bewegten Form kommunizierten. Das Publikum in der Rotunde war schlichtweg hin und weg.

Es waren so viele Zuhörer gekommen, dass manche im Vorraum Platz nehmen mussten. Das Konzert sollte eigentlich das letzte von Brusch sein: Er wollte in den Ruhestand gehen. Doch inzwischen hat er sich entschieden, der Musik weiter treu zu bleiben.

Faszinierende Technik

Faszinierend waren die verschiedenen Techniken, die der Virtuose benutzte. Beispielsweise verwendete er eine besondere Springbogentechnik, die „Spiccati“ genannt wird.

Brusch moderierte das Konzert auch. Der Tübinger hat übrigens auch einmal eine zeitlang im einst vom Hechinger Nervenarzt Norbert Kirchmann gegründeten „Tübinger Ärzteorchester“ gespielt.