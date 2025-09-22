Kammermusik in Fahrnau: Modulor Quartet begeister in St. Agathe

Jung, hochtalentiert, ambitioniert, musikbegeistert und voller Ehrgeiz: So erscheint das Modulor Quartett, ein junges Kammermusikensemble, in dem der Schopfheimer Gregor Hänssler die erste Geige spielt. Beim kurzfristig anberaumten Konzert in St. Agathe spürt man den jugendlichen Überschwung der vier Ensemblemitglieder, aber auch ihre Erfahrung aus vielen Wettbewerben und Auftritten bei Festivals. Auch schlägt sich die Arbeit an der Musik-Akademie Basel und bei Meisterkursen namhafter Kammermusiker nieder.

Für Trondheim qualifiziert Die Musiker um Gregor Hänssler haben sich für die Teilnahme beim Internationalen Kammermusik-Wettbewerb im norwegischen Trondheim (23. bis 27. September) qualifiziert. Das Publikum in Fahrnau hörte somit das hochkarätige Wettbewerbsprogramm dieser vielversprechenden und aufstrebenden Formation.

Für den renommierten Wettbewerb haben sie ein Breitband-Programm von Barock bis zeitgenössisch erarbeitet, das verschiedene Epochen und Stilrichtungen beinhaltet. Und eine durchaus ungewöhnliche klangfarbliche Mischung.

Der Abend in dem längst zum Konzertsaal umfunktionierten Kirchlein begann mit zwei Fantasien von Henry Purcell, eigentlich Gambenfantasien. Ein zarter, inniger, aber auch intensiver Beginn, sensibel vom Modulor Quartett gespielt, nachdem Gregor Hänssler schnell noch zum Barockbogen gegriffen hat.

Die Kunst der Fuge

Das Ereignis des Abends war für die einen Beethoven, für die anderen Gubaidulina. Das nur wenige Minuten dauernde Werk der im Frühjahr verstorbenen weltweit bedeutendsten Komponistin war musikalischer Explosivstoff mit unglaublich auffahrenden Glissandi und Tremolos.

Das Stück, betitelt „Reflexionen zum Thema Bach“, bezieht sich auf die Kunst der Fuge, eine wahrlich spirituelle Musik, die bei der ebenso spirituellen Komponistin zur Fortschreibung in den besten Händen lag. Die verwendeten B-A-C-H-Themen wirken unmittelbar, und man staunt nur, wie man in so weniger Zeit auf Bachs komplexes kontrapunktisches Material reagieren kann. Zum einen kontemplativ, mit Musik der Stille und Trauer bis hin zum Verstummen, zum anderen aber eine klagende Figuration, die sich zwei Mal in ungeahnte Tonhöhen hochschraubt – eine Herausforderung für Zuhörer wie Ausführende.

Klangliches Flair Ravels

Was die jungen Musiker hier leisteten, war sensationell: Sie waren den Anforderungen an diese zeitgenössische E-Musik-Avantgarde nicht nur gewachsen, sondern sind über sich hinausgewachsen und haben diese instrumentalspezifischen Passagen in den hohen Lagen wie selbstverständlich realisiert. Eine Musik und eine Interpretation, die emotional berührte. Mit einer solchen Wiedergabe von so starker Intensität und hochgespannter Expressivität muss man doch einen Wettbewerb gewinnen.

Die beschwörende Innenspannung bei Sofia Gubaidulina färbte ab auf das frühe Ravel-Streichquartett in F-Dur, ein Meisterwerk des jungen Ravel und sein Durchbruch zu einer ganz eigenen Klangsprache, die einem Debussy sehr gefiel. Dem Ensemble gelang es, das klangliche Flair Ravels einzufangen. Bereits nach der Hälfte war das Publikum so begeistert, dass es nach dem zweiten Satz spontanen Zwischenapplaus gab. Aber es folgte noch der langsame Satz und das schnelle Finale. Für diese impressionistisch-spätromantische Musik mit französischen Valeurs zeigte das Modulor Quartett mit Hänssler am ersten Pult, Beatrice Harmon an der zweiten Violine, Nigel Thean am Cello und dem Neuzugang, der Bratscherin Johanna Tüscher, ein klangvolles Timbre.

Durch die moderne Brille

Sie können auch Beethoven. Und sie erfassen ihn durch die Brille moderner Spieler. Das 13. Streichquartett op. 130 war hörbar gut gearbeitet, stilsicher und intensiv dargestellt, wobei man hier als Zuhörer einige Hörkonzentration und Sitzfleisch braucht bei den zeitlich ausgedehnten sechs Sätzen. Aber auch die Musiker haben das Ihre dazu geleistet, spielen sie doch im Stehen.

In Lörrach umjubelt

Für die Zuhörer in der Region war es spannend, Hänssler, der jüngst als Solist mit dem Oberrheinischen Sinfonieorchester Lörrach umjubelt wurde, als ernsthaften Kammermusiker mit seinem eigenen, vor sechs Jahren in Zürich formierten Ensemble zu erleben.