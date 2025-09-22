Kammermusik in Fahrnau: Modulor Quartet begeister in St. Agathe

Mit einem anspruchsvollen und kontrastreichen Programm begeisterten der Schopfheimer Geiger Gregor Hänssler und sein Modulor Quartett die Zuhörer in St. Agathe.
Jung, hochtalentiert, ambitioniert, musikbegeistert und voller Ehrgeiz: So erscheint das Modulor Quartett, ein junges Kammermusikensemble, in dem der Schopfheimer Gregor Hänssler die erste Geige spielt. Beim kurzfristig anberaumten Konzert in St. Agathe spürt man den jugendlichen Überschwung der vier Ensemblemitglieder, aber auch ihre Erfahrung aus vielen Wettbewerben und Auftritten bei Festivals. Auch schlägt sich die Arbeit an der Musik-Akademie Basel und bei Meisterkursen namhafter Kammermusiker nieder.