Kammerchor spielt in Wolfach: Sagen und Mythen gekonnt vertont

1 Reinhardt Bäders Kammerchor Offenburg bot im Blauen Salon ein gelungenes Chorkonzert. Foto: Andreas Buchta

Der Kammerchor Offenburg unter der Leitung von Reinhardt Bäder begeisterte am Sonntagabend mit einem zauberhaften Konzert im Blauen Salon des Wolfacher Rathauses. Das umfassende Programm war sehr glücklich ausgewählt.









Link kopiert



Beim Konzert des Kammerchors Offenburg im Blauen Salon war am Sonntag so ziemlich alles versammelt, was der romantische Sagen-, Mythen- und Märchenschatz an rätselhaften Gestalten hergibt. Da gab es sprechende Weidenbäume, tanzende Mummelsee-Nixen, schleichende Unholde, aufmüpfige Königstöchter, eine gefräßige Hexe in einer Hütte auf Hühnerfüßen, eine gar traurige Krönung in Irland und eine im Meer versunkene Stadt. Und ein geheimnisumwitterter Feuerreiter galoppierte gleich dreimal über die Bühne.