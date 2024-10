Kammerchor gibt Konzert in Hausach: So begeisterte das 63-köpfige Blasorchester

So begeisterte das 63-köpfige Blasorchester

1 Unter Leitung von Verbandsdirigent Mathias Gronert legte das Orchester mächtig los. Foto: Ramsteiner

Regelmäßig will der Blasmusikverband besonders engagierte Aktive seiner Mitgliedsvereine als Orchester zusammenbringen, ihnen so eine Plattform bieten. Der Konzertabend in Hausach lieferte zweieinhalb intensive wie kurzweilige musikalische Stunden.









Was kommt heraus, wenn man die ambitioniertesten Musiker aller Kapellen eines Blasmusikverbands zu einem Orchester vereint? Die Antwort: ein außergewöhnlicher Hörgenuss. Den bot das 63-köpfige Sinfonische Blasorchester des Blasmusikverbands Kinzigtal am Dienstagabend in der von Blasmusikfreunden fast voll besetzten Stadthalle. Die schwarz gekleideten Musiker auf schwarzen Stühlen vor schwarzem Vorhang boten unter der Leitung des Verbandsdirigenten Mathias Gronert ein buntes Programm sinfonischer Blasmusik.