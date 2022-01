Kaminbrand in älterem Haus

4 Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Sonntag in Buchenberg vor Ort, wo in einem Kamin ein Feuer ausgebrochen war. Foto: Feuerwehr Königsfeld

Ein Kaminbrand hat am Sonntagnachmittag drei Abteilungen der Königsfelder Feuerwehr auf den Plan gerufen. Im Schornstein eines älteren Bauernhauses in der Straße "Mönchhof" in Buchenberg war ein Feuer ausgebrochen.















Königsfeld-Buchenberg - Um 16.48 Uhr am Sonntagnachmittag wurde nicht nur die Feuerwehr Buchenberg, auf deren Gemarkung das Feuer ausgebrochen war, sondern auch die Wehren aus Weiler und Königsfeld wegen eines Kaminbrands alarmiert.

Brand klingt beim Eintreffen der Feuerwehr schon ab

Die Einsatzkräfte aus Weiler kamen zuerst bei dem älteren Bauernhaus in der Nähe des Restaurants "Mönchhof" an. Sie konnten den Alarm "Kaminbrand" bestätigen, wie Uwe Kammerer, Kommandant der Abteilung Weiler und stellvertretender Gesamtkommandant der Königsfelder Feuerwehr, zuständig für den Bereich Einsatz, auf Anfrage unserer Redaktion erläutert. "Allerdings war der Kaminbrand schon am Abklingen."

Nach dem Eintreffen der Abteilungen Buchenberg und Königsfeld drang dann ein Trupp unter Atemschutz zum Kamin vor, berichtet Kammerer weiter. Paralell wurde – da es sich um einen Schornsteinbrand handelte – der Kaminfeger informiert.

Rund 30 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen

Insgesamt waren die Feuerwehrabteilungen mit drei Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort, berichtet Kammerer. Diese überwachten den Kamin, in dem es gebrannt hatte, bis der Kaminfeger übernahm. Etwa eine Stunde waren die Einsatzkräfte zu diesem Zweck vor Ort. Da die Brandstelle auf Buchenberger Gemarkung lag, stellten die Einsatzkräfte dieser Abteilung im Folgenden noch den Brandschutz sicher, während der Kaminfeger seine weiteren Arbeiten abschloss.

Als Grund für den Brand sieht Kammerer vor allem das Alter des Kamins. "Wenn öfters geheizt wird, in diesen älteren Bauernhäusern, dann kann ein Kaminbrand schon einmal vorkommen." Mit Fehlern in der Bedienung habe das nicht unbedingt zu tun. "Früher gab es das einfach öfter", berichtet Kammerer.