Gemeinsam kegeln und Kameradschaft erleben: Das ist, was die Mitglieder des Seelbacher Betriebskegelclubs „Stepphasen“ seit 40 Jahren regelmäßig tun. Die jahrzehntelange Tradition des Clubs – früher „Fehri`s Stepphasen“ – steht im Kontrast zur aktuellen Entwicklung. Denn heute begeistert sich die jüngere Generation eher für Bowling als für das klassische Kegeln. Dennoch ist der 94-jährige Heinz Matussek, der Älteste in der Seelbacher Betriebskegelgruppe, fest davon überzeugt, dass Kegeln auch für junge Menschen ein attraktiver Freizeitsport sein kann.

Ursprünglich auf Initiative von Heinz Matussek gegründet, hat sich der Betriebskegelclub im Laufe der Zeit verändert. Matussek war damals Produktionsleiter der ehemaligen Firma Steppdecken Fehrenbach, heute Firma Breckle, in Seelbach. Heute sind von den etwa 12 Betriebsstammkeglern nur noch drei, nämlich Heinz Matussek, Hannelore Weber und Mechthilde Schwendemann, übrig geblieben. Andere sind entweder verstorben oder aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv. Doch die Stammkegler haben es geschafft, ihre Familienmitglieder mit dem „Kegelfieber“ anzustecken und so den Fortbestand des Clubs zu sichern.

Heinz Matussek, ein gebürtiger Oberfrankener, ist nicht nur stolz darauf, seit vier Jahrzehnten aktiv zu kegeln, sondern auch darauf, dass er seine Ehefrau Ute, seine Tochter Sandra und Schwiegersohn Uwe dafür begeistern konnte. Gelegentlich gesellen sich auch seine beiden Enkel (18 und 19 Jahre alt) hinzu. Wenn Sohn Meik aus Bayern zu Besuch im Schwarzwald ist, ist er mit seiner Familie ebenfalls gerne als Gastkegler mit von der Partie.

Die jüngste Stammkeglerin der „Stepphasen“ ist die 60-jährige Meggy Schwendemann, die auch ihren Ehemann Erich für den Sport gewinnen konnte.

Kegelfreunde mussten auf Ersatzbahnen ausweichen

Gemeinsam genießen die „Stepphasen“ die Kameradschaft und Geselligkeit, die bei jedem Treffen spürbar sei, wie alle begeistert erzählten. Hannelore Weber bringt gelegentlich ihre siebenjährige Enkelin mit, um ihr die Faszination des Kegelns näherzubringen.

Neben den klassischen Kegelspielen wie „Mensch ärgere Dich nicht“, „Fuchsjagd“ oder „30 abwärts“, steht vor allem die Freude am gemeinsamen Spiel im Vordergrund. Besonders spannend wird es, wenn es darum geht, wer den Titel des „Kegelkönigs“ des Abends erringt. „Das schönste Spiel ist jedoch die Geselligkeit und das Treffen mit den ehemaligen Arbeitskollegen“, so Matussek.

Die Seelbacher Kegelfreunde ließen sich auch nicht entmutigen, als aufgrund baulicher Veränderungen im Gasthaus „Belmondo“ ihre gewohnte Kegelbahn für längere Zeit nicht zur Verfügung stand oder das Gasthaus im Seelbacher Bürgerhaus wegen Pächtermangels nicht geöffnet hatte. Sie fanden immer Ersatzbahnen in der Gegend. Zeitweise wurde daher auch im „Ochsen“ in Seelbach oder im Kegelcenter Lahr gekegelt. Ebenfalls lobten sie die freundliche Übergangsaufnahme in der Kegelstube „Hexenkeller“ in Diersburg.

Doch nun freut sich die Gruppe, dass die Baumaßnahmen abgeschlossen sind und nach dem Einbau eines Notausganges wieder in Seelbach im „Belmondo“ gekegelt werden kann. Auch die Einschränkungen während der Corona Pandemie nahmen die „Stepphasen“ gelassen hin und überstanden gemeinsam diese schwierige Zeit. Neben dem Kegeln genoss die Gruppe schöne gemeinsame Ausflüge. Die Seelbacher Betriebskegelfreunde, die vierzehntägig immer freitagabends kegeln, sind fest davon überzeugt, dass das Kegeln seine eigene Faszination und seinen besonderen Charme hat, der auch weiterhin Menschen jeden Alters ansprechen kann.

Kegelbahnen buchen

In der Seelbacher Gaststätte „Belmondo“ befinden sich zwei Kegelbahnen. Nicht nur die Kegelgruppe „Stepphasen“, sondern auch andere Kegelfreunde nutzen sie. Von Interessierten können die Bahnen dienstags bis sonntags in der Zeit von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 22.30 Uhr unter Telefon 07823/9 61 85 85 gebucht werden. Der Preis liegt bei 9,50 Euro pro Stunde.