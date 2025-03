Kameraden unter sich: Wenn die Feuerwehr Alarm macht

1 Kameraden unter sich Foto: Melanie Jilg/Karikatur

Kaum ein Thema, das aktuell gemeindeübergreifend so viel Alarm macht wie die Feuerwehr. Dabei könnten die Stimmungslagen unterschiedlicher kaum sein: In einem Ort ist man Feuer und Flamme, im anderen brennt’s lichterloh.









Blicken wir zunächst auf die Stadt Lahr. Hier köchelt definitiv keine Sparflamme. Was wir bereits vergangene Woche berichtet haben, bestätigten die Verantwortlichen wenige Tage später: Es wird teuer. Neue Gerätehäuser und Fahrzeuge, mehr hauptamtliches Personal – würde alles so umgesetzt wie im frisch erarbeiteten Feuerwehrbedarfsplan niedergeschrieben, steckte Lahr in den nächsten Jahren an die 50 Millionen Euro in die Ausstattung der Brandbekämpfer.