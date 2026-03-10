Kameraden hatten einiges zu tun: Mahlberger Feuerwehr musste 2025 insgesamt 56 Mal ausrücken

Von einem Busunfall bis zu einem Dachstuhlbrand: Die Mahlberger Feuerwehr hatte im vergangenen Jahr alle Hände voll zu tun.
Die Feuerwehr Mahlberg rückte im vergangenen Jahr insgesamt 56 Mal zu diversen Einsätzen aus. Das berichtete ihr Kommandant Thomas Obergföll bei der Hauptversammlung. Er hob dabei die Unterstützung im Januar 2025 bei einem schweren Busunfall in Ettenheim sowie einen im Februar herausfordernden Orschweierer Dachstuhlbrand hervor, bei dem in klirrender Eiseskälte mit Unterstützung von Nachbarwehren aus Kippenheim und Ettenheim ein Übergreifen der Flammen auf ein daneben stehendes Nachbargebäude erfolgreich verhindert werden konnte.