Kameraden hatten einiges zu tun: Mahlberger Feuerwehr musste 2025 insgesamt 56 Mal ausrücken

Von einem Busunfall bis zu einem Dachstuhlbrand: Die Mahlberger Feuerwehr hatte im vergangenen Jahr alle Hände voll zu tun.

Die Feuerwehr Mahlberg rückte im vergangenen Jahr insgesamt 56 Mal zu diversen Einsätzen aus. Das berichtete ihr Kommandant Thomas Obergföll bei der Hauptversammlung. Er hob dabei die Unterstützung im Januar 2025 bei einem schweren Busunfall in Ettenheim sowie einen im Februar herausfordernden Orschweierer Dachstuhlbrand hervor, bei dem in klirrender Eiseskälte mit Unterstützung von Nachbarwehren aus Kippenheim und Ettenheim ein Übergreifen der Flammen auf ein daneben stehendes Nachbargebäude erfolgreich verhindert werden konnte.

Zu weiteren Einsätzen zählten überschaubare Brandereignisse, auch technische Hilfeleistungen wie Türöffnungen und einige Verkehrsunfälle teils mit eingeklemmten Menschen. Zur üblichen Feuerwehr-Routine gehörten überdies die Beseitigung von Ölspuren und – besonders ärgerlich – illegal abgestellten Ölfässern. Dazu kamen auch in diesem Jahr zahlreiche Fehlalarme von einigen Firmen-Brandmeldeanlagen.

Bürgermeister Benz dankt für 32 Jahre gute Zusammenarbeit

Zu wichtigen Jahresereignissen zählte Obergföll die kürzlich erfolgte Gründung des gemeinsamen „Führungstrupps Ortenau Süd“ mit den Nachbarwehren von Kippenheim, Ettenheim und Ringsheim auf, überdies eine mittlerweile fertiggestellte fünfte Fahrzeugbox und die erfolgte Anschaffung eines neuen Gerätewagens. „Wir haben auch im vergangenen Jahr unsere Leistungsfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Kameradschaft eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, stellte Obergföll stolz fest.

Das bestätigte später auch Mahlbergs Bürgermeister Dietmar Benz, der sich in seinem letzten Amtsjahr als Gemeindechef nun auch als bisheriger oberster Dienstherr von seiner FFW verabschiedete. Die hatte er in seinen 32 Bürgermeister-Jahren stets gerne aus Überzeugung gefördert. So freute sich auch Benz über die realisierten FFW-Projekte und dankte für die Zusammenarbeit über mittlerweile rund drei Jahrzehnte. Seinen Abschied von der Wehr wird Benz inoffiziell wohl beim nächsten Feuerwehr-Knoblauchfest Ende September mit einem letztem Fassanstich nehmen, bevor tags darauf seine Nachfolge gewählt werden wird.

Schriftführer Bastian Zehnle ergänzte über das Einsatzgeschehen hinaus.

Feuerwehr sammelt bei Spendenlauf 3800 Euro für krebskranke Kinder

Man habe die gesammelte Spendensumme eines „X-Mas-Stairrun“ in Oberndorf mittlerweile an den Freiburger Förderverein für krebskranke Kinder übergeben. Das waren 3800 Euro. Ansonsten hatten gleich zwei mit Kippenheim gebildete junge Gruppen ihr erstes bronzenes Leistungsabzeichen in Oppenau errungen. Besonderer Freizeit- Höhepunkt: An einem Mai-Wochenende war die komplette Mahlberger Einsatzabteilung per Bahn nach München gereist, um dort nicht nur die Berufsfeuerwehr zu besichtigen, sondern auch eine Stadtbesichtigung zu unternehmen. Ansonsten war das 25. Knoblauchfest im vorigen September mit mehr als 2000 Gästen zu einem regionalen Publikumserfolg geraten.

Nachwuchs ist so stark wie noch nie

Jugendfeuerwehrwart Lukas Spanjer hatte gute Nachrichten: Er berichtete von mittlerweile 33 Nachwuchskräften. Das sind so viele wie nie zuvor – darunter sind auch 13 Mädchen. Bei der Jugend stand voriges Jahr neben 15 Proben auch eine 24-Stunden-Übung auf dem Programm.

Anschließend galt es, beantragte Satzungsänderungen vorzunehmen. Demnach ist jetzt geregelt, dass künftig neben der Jugend auch eine separate Kindergruppe gegründet werden kann. Zudem darf der Kommandant künftig mehrere Stellvertreter haben und die bisherige Altersabteilung heißt künftig „Alters- und Ehrenabteilung.“ Das alles wurde ohne großen Diskussionsbedarf nahezu einstimmig von den Kameraden beschlossen.

Info – Ehrungen und Beförderungen

Ehrungen:

Mit je einer silbernen Ehrennadel des Landes-Feuerwehrverbandes wurden Kommandant Obergföll und sein Stellvertreter Stefan Waldinger ausgezeichnet. Der stellvertretende Kreisvorsitzende des Ortenauer Feuerwehrverbandes, Jan Streibelt, überbrachte die Nadeln samt Urkunden. Zusätzlich ehrte Streibelt für 15-jährige Tätigkeit mit bronzenem Ehrenzeichen Nora Fuchs, Daniel Timm und Moritz Weber. Mit der silbernen Ehrennadeln der baden-württembergischen Jugendfeuerwehr wurden Hannes Fuchs und Sascha Gruninger bedacht. Intern geehrt wurde zudem Jürgen Held, der seit mehr als 20 Jahren bis vor kurzem den anspruchsvollen Posten des Gerätewartes ausgefüllt hatte.

Beförderungen:

Neben zwei Neuaufnahmen von Kameraden aus Waiblingen und Schwanau wurden die Beförderungen vorgenommen. Ganz oben auf der Liste stand die des Kommandanten Obergföll zum Oberbrandmeister und dann die von Florian Ips zum Löschmeister. Zu Oberfeuerwehrmännern wurden folgende Mitglieder befördert: Robin Gottlieb, Fabian Obergföll, Daniel Timm und Bastian Zehnle. Zu Feuerwehrmännern im frischen Dienst wurden Fabian Hiller, Sebastian Wrede, Moritz Vögele und Marius Zehnle ernannt.