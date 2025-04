Kamelhof Rotfelden: Freizeitpark startet in eine neue Ära

1 Lisa Künne begrüßt am Wochenende die Besucher zum ersten Mal im neuen Freizeitpark Rotfelden. Foto: Thomas Fritsch

Es ist wieder so richtig Leben auf dem Rotfelder Kamelhof. An diesem Wochenende will die neue Betreiberin Lisa Künne im Freizeitpark mit neuen und bekannten Attraktionen in ihre erste Saison starten – von Kamelen über das Fußballgolf bis hin zu Live-Musik.









Zum Start in die neue Saison und in eine neue Ära im Freizeitpark Rotfelden soll es nicht gleich die ganz große Gaudi geben – die plant Künne für den Sommer. Genauer gesagt für August. An diesem Wochenende soll es aus ihrer Sicht vor allem darum gehen, zu zeigen: „Wir sind wieder da. Es ist wieder Leben auf dem Kamelhof – und das nicht zu knapp.“