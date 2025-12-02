Kalter Markt in Schopfheim: Wo Käse aus Poligny und mysteriöse Boxen die Besitzer wechseln

Jede Menge los war am ersten Tag des Kalten Markts in Schopfheim. Viele nutzten die Gelegenheit, dort zu schlendern, zu schlemmen und einzukaufen.
Es duftet nach Glühwein und Magenbrot. Schon am Vormittag füllen sich die Gassen am Kalten Markt in Schopfheim. „Eine willkommene Abwechslung in der Mittagspause“, nennt es ein junger Besucher und viele tun es ihm gleich. Zum Glühweinplausch trifft man sich hier ebenso wie zum geselligen Einkaufsbummel. Einmal mehr ist der Markt ein Publikumsmagnet. „Es ist optimales Wetter“, freut sich ein Herr in illustrer Frauenrunde.