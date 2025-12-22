Kaltenbronner Moor: Neue Grabensperren in Handarbeit

Rund um die Moorrevitalisierung in Kaltenbronn-Hohlohmoor ist aktuell viel geboten – von einem eingereichten Antrag, Handarbeit und einer Ausstellung.
Mit der Moorrevitalisierung soll der Wassermangel verringert und das Ökosystem Moor erhalten werden. Die vier Projektpartner – Naturschutzbehörde am Regierungspräsidium Karlsruhe, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA), ForstBW und Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord – setzen das Projekt LIFE MooReKa, Moorrevitalisierung Kaltenbronn-Hohlohmoor, Schritt für Schritt um.