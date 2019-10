Kalte Jahreszeit Was hilft gegen die lästige Erkältung?

Eine Erkältung oder ein grippaler Infekt seien aber nicht mit der echten Grippe zu verwechseln, sagt die AOK. Die echte Grippe wird durch Influenza-Viren ausgelöst, Erkältungen hingegen durch mehr als 30 verschiedene Virenarten.

Im vergangenen Jahr zählte die Krankenkasse in den Landkreisen Calw, Freudenstadt, Rottweil, Schwarzwald-Baar und Zollernalb rund 8300 an der Influenza-Grippe erkrankte Versicherte. Grippeviren schlagen rasch und heftig zu. Zu den Symptomen einer Influenza gehören unter anderem Fieber zwischen 38 und 40 Grad oder höher, Muskel- und Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen sowie generell ein starkes Krankheitsgefühl.

Schutz gegen die echte Grippe bietet eine Impfung. Da es ungefähr 14 Tage dauert, bis der Körper genügend Antikörper produziert hat und damit geschützt ist, sollte man sich noch vor der Grippesaison impfen lassen. Also am besten im Herbst. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die jährliche Grippeimpfung für besonders gefährdete Personengruppen, bei denen ein Risiko für einen schwereren Verlauf besteht: Menschen ab 60 Jahren und Personen mit chronischen Erkrankungen wie Asthma, Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Diabetes. Auch Beschäftigte in Kindergärten, Krankenhäusern und Pflegeheimen sollten sich impfen lassen um sich zu schützen - aber auch, um die betreuten Kinder oder Patienten nicht mit dem Virus anzustecken.