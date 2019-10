Kalte Jahreszeit Erkältung begleitet im Herbst viele

Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen steigt laut AOK Baden-Württemberg seit Ende der Sommerferien von Woche zu Woche. Allein in der ersten Oktoberwoche lag die Anzahl der krankgeschriebenen Versicherten pro Arbeitstag um 17 Prozent höher als in der Vorwoche. Ein Großteil dieser Steigerung entfällt auf Erkrankungen der Atemwege, also Erkältungen.

Erkältungen werden durch eine Infektion der oberen Atemwege ausgelöst. Sie sind sehr häufig, besonders bei Kindern. Dass ein Kind sechs bis zehn Erkältungen pro Jahr aus der Schule oder dem Kindergarten mit nach Hause bringt, ist keine Seltenheit. Erwachsene haben durchschnittlich zwei bis vier Erkältungen pro Jahr, meist im Winter, heißt es von Sabine Fröchte-Mink, Leiterin des Gesundheitsteams der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Typische Symptome einer Erkältung sind Halsschmerzen, Schnupfen und Husten, manchmal auch erhöhte Temperatur oder Fieber. Die Erkältung verläuft meist harmlos und klingt oft innerhalb einer Woche auch ohne Behandlung ab. In Einzelfällen, wie zum Beispiel bei Menschen, die Medikamente zur Unterdrückung des Immunsystems erhalten, und Kleinkindern, kann auch eine Erkältung zu schweren Komplikationen führen.