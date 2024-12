Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Dezember 2024

Namenstag

Edith, Elfrieda, Sabina

Historische Daten

2022 - Die in Russland zu neun Jahren Haft verurteilte US-Basketballerin Brittney Griner kommt frei. Nach monatelangen Verhandlungen wird sie gegen den in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor But ausgetauscht.

2009 - Nach 13 Jahren rechtlicher Auseinandersetzungen erzielt die US-Regierung eine Einigung mit indigenen Gemeinschaften und stellt insgesamt 3,4 Milliarden Dollar (2,3 Milliarden Euro) als Entschädigung bereit. Laut Regierungsangaben profitieren rund 300.000 amerikanische Ureinwohner von den Zahlungen.

1994 - Bei einem vermutlich durch einen Kurzschluss entstandenen Feuer in einem Kino in Kelamayi (Provinz Xingjiang) kommen 323 Menschen ums Leben. Die meisten der Opfer sind Kinder, die sich dort zu einer Kulturaufführung versammelt hatten. Die Notausgänge waren versperrt.

1974 - In einer Volksabstimmung sprechen sich 69 Prozent der Griechen für die Abschaffung der Monarchie aus.

1869 - Das Erste Vatikanische Konzil beginnt, auf dem 1870 Papst Pius IX. das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit verkündet.

Geburtstage

1974 - Golineh Atai (50), deutsche Fernsehjournalistin, Leiterin des ZDF-Studios Kairo, ARD-Korrespondentin in Moskau und Kiew

1964 - Richard David Precht (60), deutscher Schriftsteller und Philosoph ("Wer bin ich und wenn ja, wie viele?")

1964 - Teri Hatcher (60), amerikanische Schauspielerin ("Desperate Housewives")

1929 - Arnulf Rainer (95), österreichischer Maler ("Übermalung")

Todestage

1989 - Max Grundig, deutscher Unternehmer, Gründer des nach ihm benannten Elektronik-Unternehmens 1930, geb. 1908