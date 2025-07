Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Juli 2025

Namenstag

Bodard, Edelburg, Walfrid, Willibald

Historische Daten

2010 - Deutschland verpasst das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Im Halbfinale verliert die Elf von Bundestrainer Joachim Löw in Durban gegen Europameister Spanien 0:1. Mit im Schnitt 31,1 Millionen Fernsehzuschauern stellt das WM-Aus in Deutschland einen neuen Quoten-Rekord auf.

2005 - Beim ersten Selbstmordanschlag in Westeuropa zünden vier Muslime mit britischem Pass in drei Londoner U-Bahnen und einem Doppeldeckerbus Sprengsätze. 56 Menschen sterben, etwa 700 werden verletzt.

1985 - Boris Becker siegt als erster deutscher und bisher jüngster Tennisspieler im Herren-Einzel in Wimbledon. Der 17-Jährige schlägt Kevin Curren (USA) im Endspiel mit 6:3, 6:7, 7:6, 6:4.

1950 - In Südafrika tritt der "Group Areas Act" in Kraft, ein wichtiger Bestandteil der Apartheidpolitik. Er sieht getrennte Siedlungsgebiete für Angehörige verschiedener Ethnien vor.

1880 - Konrad Duden veröffentlicht in Leipzig sein "Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache". Von der 7. Auflage an im Jahr 1902 wird der Duden das für die deutsche Rechtschreibung verbindliche Wörterbuch.

Geburtstage

1975 - Nina Hoss (50), deutsche Schauspielerin ("Yella", "Die weiße Massai", "Das Mädchen Rosemarie")

1960 - Jochen Behle (65), deutscher Skilangläufer und Trainer, Bundestrainer für den Skilanglauf 2002-2012

1950 - Gerda Hasselfeldt (75), deutsche Politikerin (CSU), Bundesgesundheitsministerin 1991-1992, Bundesbauministerin 1989-1991

1940 - Ringo Starr (85), britischer Popmusiker, Schlagzeuger der Beatles ("With A Little Help From My Friends"), seine spätere Gruppe: All-Starr Band

Todestage

2020 - Heinz Ruhnau, deutscher Politiker (SPD) und Industriemanager, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa 1982-1991, Innensenator von Hamburg 1965-1973, geb. 1929