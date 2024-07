Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Juli 2024

Namenstag

Antonio

Lesen Sie auch

Historische Daten

2023 - Das Bundesverfassungsgericht untersagt kurzfristig die abschließende Bundestagsabstimmung über das Heizungsgesetz der Bundesregierung. Ein CDU-Abgeordneter hatte wegen der kurzen Beratungsfrist geklagt.

1994 - Jeff Bezos und seine Frau MacKenzie starten einen Online-Buchhandel in Seattle. Der heißt zunächst Cadabra, kurz darauf Amazon und entwickelt sich später zu einem Versandriesen. Im Juli 1995 wird das erste Buch verkauft.

1994 - Mit der Vereidigung der Ressortchefs der Nationalbehörde durch PLO-Chef Jassir Arafat in Jericho beginnt offiziell die palästinensische Selbstverwaltung.

1954 - Der 19-jährige Lastwagenfahrer Elvis Presley nimmt den alten Blues-Song "That's All Right, Mama" auf. Es ist seine erste Single und der Start einer unvergleichlichen Karriere.

1884 - Mit der Flaggenhissung durch den Afrikaforscher Gustav Nachtigal wird das westafrikanische Togo deutsche Kolonie.

Geburtstage

1974 - Marcio Amoroso (50), brasilianischer Fußballspieler (Borussia Dortmund 2001-2004)

1946 - Paul Smith (78), britischer Modedesigner, Gründer des gleichnamigen Modelabels

1941 - Margot Hellwig (83), deutsche Sängerin und Moderatorin ("Heimatmelodie", "Servus, Gruezi und Hallo")

1939 - Ulrike von Möllendorff, deutsche Fernsehjournalistin und Moderatorin (ZDF-Nachrichtensendung "heute" 1978-1990), gest. 2017

Todestage

1969 - Walter Gropius, deutscher Architekt, Gründer und Direktor des Staatlichen Bauhauses in Weimar 1919, geb. 1883