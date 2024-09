Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. September 2024

Namenstag

Gregor, Sophia

Lesen Sie auch

Historische Daten

2009 - Vier Tage nach den schweren Verlusten der CDU bei der Landtagswahl in Thüringen tritt Ministerpräsident Dieter Althaus "mit sofortiger Wirkung" zurück. Er legt auch sein Amt als CDU-Landesvorsitzender nieder.

1999 - RTL strahlt die erste Folge der Rateshow "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch aus.

1944 - Das jüdische Mädchen Anne Frank wird mit dem Zug vom Durchgangslager Westerbork in den Niederlanden ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im besetzten Polen deportiert. Sie hatte sich mit ihrer Familie vor den Nazis während der deutschen Besetzung der Niederlande über zwei Jahre in einem Hinterhaus in Amsterdam versteckt und darüber ein Tagebuch geschrieben.

1939 - Großbritannien und Frankreich erklären Deutschland den Krieg. Ein letzter Vermittlungsversuch des italienischen Diktators Benito Mussolini wurde von Adolf Hitler nicht beantwortet.

1189 - Richard I., genannt "Löwenherz", der dritte Sohn von König Heinrich II. und Eleonore von Aquitanien, wird zum englischen König gekrönt.

Geburtstage

1984 - Garrett Hedlund (40), amerikanischer Schauspieler ("Troja", "On The Road", "Inside Llewyn Davis")

1949 - José Pekerman (75), argentinischer Fußballtrainer, argentinische Nationalmannschaft 2004-2006

1949 - Volker Kauder (75), deutscher Politiker, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 2005-2018

1939 - Vivi Bach, dänische Schauspielerin und Moderatorin ("Wünsch Dir was", mit ihrem Ehemann Dietmar Schönherr), gest. 2013

Todestage

2019 - Peter Lindbergh, deutscher Fotograf, bekannt durch Aufnahmen der Supermodels der 90er Jahre, geb. 1944