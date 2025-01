Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Januar 2025

Namenstag

Adela, Genovefa, Irmina, Odilo

Lesen Sie auch

Historische Daten

2020 - In Bagdad wird der iranische General Ghassem Soleimani bei einem US-Raketenangriff getötet. Die USA machen den mächtigen Kommandeur der Al-Kuds-Brigade für Anschläge verantwortlich. Bei tumultartigen Protesten gibt es im Iran viele Tote.

2000 - In der CDU-Parteispendenaffäre nimmt die Bonner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Altkanzler Helmut Kohl (CDU) auf. Kohl hat nach eigenem Eingeständnis zwischen 1993 und 1998 bis zu zwei Millionen Mark in bar entgegengenommen und auf Schwarzkonten geparkt. Die Namen der Spender will er nicht nennen.

1990 - Nach der Invasion Panamas durch die Vereinigten Staaten ergibt sich Diktator Manuel Antonio Noriega der amerikanischen Justiz. Wegen Drogenhandels wird er 1992 in den USA zu 40 Jahren Haft verurteilt.

1980 - Die britisch-österreichische Autorin und Tierschützerin Joy Adamson wird in Kenia ermordet. Ihr Buch über die Aufzucht der Löwin Elsa ("Frei geboren") erreichte eine Millionenauflage und wurde erfolgreich verfilmt.

1925 - Der italienische Regierungschef Benito Mussolini übernimmt in einer Rede vor dem Parlament die Verantwortung für den Mord an dem Sozialisten Giacomo Matteotti. Dies gilt als Auftakt zur faschistischen Diktatur.

Geburtstage

1960 - Daniela Schadt (65), deutsche Journalistin, Lebensgefährtin von Bundespräsident Joachim Gauck (Amtszeit 2012-2017)

1950 - Victoria Principal (75), amerikanische Schauspielerin (Rolle der Pamela in der TV-Serie "Dallas")

1945 - Stephen Stills (80), amerikanischer Rockmusiker, Mitglied der Band Crosby, Stills, Nash and Young

1926 - W. Michael Blumenthal (99), amerikanischer Politiker und Ökonom, US-Finanzminister 1977-1979; Gründungsdirektor des Jüdischen Museums in Berlin 1997-2014

Todestage

2005 - Will Eisner, amerikanischer Grafiker und Comic-Pionier ("The Spirit"), geb. 1917