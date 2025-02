Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Februar 2025

Namenstag

Romanus, Silvana, Sirin

Historische Daten

1995 - In Somalia beginnt der Abzug der letzten 2000 UN-Soldaten. Seit Ende 1992 hatten sich internationale Truppen erfolglos um die Befriedung des Landes bemüht.

1975 - Die Europäische Gemeinschaft und 46 Staaten in Afrika, der Karibik und dem Pazifik (AKP) unterzeichnen das erste Lomé-Abkommen, das den AKP-Staaten Finanzhilfen und einen bevorzugten Zugang zum europäischen Binnenmarkt gewährt.

1975 - In London rast ein voll besetzter U-Bahn-Zug ungebremst in die Endstation Moorgate und bohrt sich in eine Wand. Der Zug geht in Flammen auf. 43 Tote werden geborgen, 74 Fahrgäste schwer verletzt.

1900 - Das Großherzogtum Baden ermöglicht Frauen als erstes deutsches Land uneingeschränkt das Hochschulstudium.

1525 - Cuauhtémoc, der letzte Herrscher der Azteken, wird auf Befehl des spanischen Konquistadoren Hernán Cortés hingerichtet.

Geburtstage

1980 - Stefan Konarske (45), deutscher Schauspieler ("Knallhart", "NVA", "Werther", "Tatort", TV-Serie "Das Boot")

1965 - Colum McCann (60), irischer Schriftsteller ("Transatlantik", "Der Tänzer")

1940 - Joe South, amerikanischer Sänger und Songwriter ("Games People Play", "I Never Promised You A Rose Garden"), gest. 2012

1940 - Jürgen Chrobog (85), deutscher Diplomat und Jurist, Botschafter in den Vereinigten Staaten von Amerika 1995-2001, 2005 drei Tage mit Familie im Jemen entführt

Todestage

1925 - Friedrich Ebert, deutscher Politiker (SPD), Reichspräsident 1919-1925, geb. 1871