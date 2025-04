Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. April 2025

Namenstag

Kletus, Ratbert, Richardius, Trudpert

Historische Daten

2023 - Die Jugendorganisation der AfD wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung beobachtet. Bislang wurde sie vom Inlandsnachrichtendienst als rechtsextremistischer Verdachtsfall bewertet.

2002 - Ein ehemaliger Schüler erschießt in einem Erfurter Gymnasium 16 Menschen und sich selbst. Der Täter war zwei Monate vor seinem Schulabschluss an ein anderes Gymnasium verwiesen worden.

1997 - In einer Grundsatzrede ("Ruck-Rede") wirft Bundespräsident Roman Herzog den Eliten in Politik und Wirtschaft in Deutschland Versagen bei dringenden Reformen vor. Zugleich ruft er dazu auf, Visionen für das nächste Jahrtausend zu entwickeln und appelliert an alle Bürger, von liebgewonnenen Besitzständen Abschied zu nehmen.

1925 - Der damals 77-jährige Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg wird zum zweiten Reichspräsidenten der Weimarer Republik gewählt.

1925 - Franz Kafkas Roman "Der Prozess" erscheint posthum im Berliner Verlag Die Schmiede.

Geburtstage

1945 - Winfried Glatzeder (80), deutscher Schauspieler ("Die Legende von Paul und Paula")

1940 - Dietmar Hopp (85), deutscher Unternehmer und Industriemanager, Mitbegründer des Software-Unternehmens SAP 1972, Vorstandschef bis 1998

1940 - Dietrich Mattausch (85), deutscher Schauspieler (Serienrollen in "Der Fahnder", "Der Pfundskerl")

1940 - Giorgio Moroder (85), italienischer Komponist und Musikproduzent, Produzent von Disco-Hits, drei Oscars für die beste Filmmusik

Todestage

2005 - Maria Schell, österreichisch-schweizerische Schauspielerin (Film "Die Brüder Karamasow", TV-Serie "Die glückliche Familie"), geb. 1926