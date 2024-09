Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. September 2024

Namenstag

Gunthild, Mauritius

Historische Daten

1994 - Der amerikanische Fernsehsender NBC strahlt die erste Folge der Sitcom "Friends" aus.

1984 - Auf dem Schlachtfeld von Verdun gedenken Bundeskanzler Helmut Kohl und der französische Staatspräsident François Mitterrand Hand in Hand der Gefallenen beider Weltkriege.

1964 - Mit dem "Studienprogramm" des Bayerischen Rundfunks beginnt die Ausstrahlung der Dritten Fernsehprogramme.

1869 - Die Oper "Das Rheingold" von Richard Wagner wird in München uraufgeführt. Sie gehört als Vorabend-Aufführung zur Tetralogie "Der Ring des Nibelungen".

1844 - Auf der Hamburger Außenalster startet die erste deutsche Ruderregatta.

Geburtstage

1989 - Sabine Lisicki (35), deutsche Tennisspielerin, 2013 stand sie in Wimbledon als erste Deutsche seit Steffi Graf 1999 im Einzelfinale eines Grand-Slam-Turniers

1979 - Roberto Saviano (45), italienischer Schriftsteller ("Gomorrha. Reise in das Reich der Camorra")

1954 - Shari Belafonte (70), amerikanisches Schauspielerin (Serie "Hotel")

1924 - Rosamunde Pilcher, britische Schriftstellerin ("Die Muschelsucher", "Stürmische Begegnung", "Wintersonne"), gest. 2019

Todestage

1989 - Irving Berlin, amerikanischer Komponist (Filmschlager "White Christmas", "There's No Business Like Show-Business"), geb. 1888