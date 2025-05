Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Mai 2025

Namenstag

Hermann, Konstantin

Historische Daten

2010 - Das französische Militär verabschiedet sich mit einer Parade von seinem letzten deutschen Standort Saarburg (Rheinland-Pfalz). Rund 600 Soldaten des 16. Jägerbataillons marschieren ein letztes Mal auf, bevor ihre Einheit nach Frankreich verlegt wird.

1990 - In den Montagehallen des Kombinats Industrieverband Fahrzeugbau (IFA) in Mosel bei Zwickau läuft der erste in der DDR montierte VW Polo vom Band. Am selben Tag wird der dreimillionste Trabant produziert.

1975 - In Stuttgart-Stammheim beginnt der Terroristenprozess gegen die erste Generation der Roten Armee Fraktion (RAF): Angeklagt sind Ulrike Meinhof, Andreas Baader, Jan-Carl Raspe, Gudrun Ensslin und Holger Meins.

1970 - DDR-Ministerpräsident Willi Stoph erwidert mit einem Besuch in Kassel den Besuch von Bundeskanzler Willy Brandt in Erfurt zwei Monate zuvor.

1960 - Eine Pazifik-Welle tötet mehr als 1000 Menschen in Chile und 61 auf Hawaii. Auslöser war ein Seebeben der Stärke 8,3.

Geburtstage

1985 - Mark Cavendish (40), britischer Radrennfahrer, mit 35 Etappensiegen Rekordhalter bei der Tour de France

1960 - Thomas Haldenwang (65), deutscher Politiker (CDU), Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz 2018-2024

1955 - Udo Kießling (70), deutscher Eishockeyspieler, Rekordnationalspieler mit 320 Länderspielen

1945 - Ernst Messerschmid (80), deutscher Astronaut, Wissenschaftsastronaut der ersten deutschen Weltraummission "D-1" 1985, Leiter des Europäischen Astronautenzentrums in Köln 2000-2004

Todestage

2000 - Barbara Cartland, britische Schriftstellerin, schrieb über 700 Bücher, vorwiegend Liebesromane, die in der Welt des Adels spielen, geb. 1901