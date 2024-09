Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. September 2024

Namenstag

Eustachius, Giovanni, Warin

Historische Daten

2022 - Der Europäische Gerichtshof setzt der Speicherung von Telekommunikationsdaten zur Aufklärung von Straftaten in Deutschland enge Grenzen. Die deutsche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung sei nicht mit europäischem Recht vereinbar, urteilen die Richter.

1994 - In München stürzt ein voll besetzter Linienbus in einen durch Bauarbeiten entstandenen Erdkrater. Drei Menschen kommen ums Leben, 36 werden verletzt.

1974 - In Hamburg wird die Köhlbrandbrücke eingeweiht, eine der längsten Stahlseilbrücken Europas.

1954 - Die Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin wird eröffnet. Sie war ein Geschenk der Amerikaner an die Berliner und sollte ein Symbol der Bildungs- und Meinungsfreiheit darstellen.

1949 - Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) stellt in Bonn die erste Bundesregierung vor, ein Koalitionskabinett aus Ministern von CDU, CSU, FDP und der Deutschen Partei.

Geburtstage

1964 - Maggie Cheung (60), chinesische Schauspielerin ("In the Mood for Love")

1935 - Walter Eschweiler (89), deutscher Fußballschiedsrichter, FIFA-Schiedsrichter 1970-1984

1934 - Sophia Loren (90), italienische Schauspielerin, ("Prêt-à-Porter", "Hochzeit auf Italienisch")

Todestage

1999 - Raissa Gorbatschowa, sowjetische Soziologin, Ehefrau von Michail Gorbatschow, geb. 1932

1999 - Willy Millowitsch, deutscher Sänger und Schauspieler, Leiter des Kölner Millowitsch-Theaters 1940-1996, geb. 1909