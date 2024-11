Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. November 2024

Namenstag

Angela, Willibold

Historische Daten

2014 - Die Separatisten im Konfliktgebiet Ostukraine lassen erstmals eigene Parlamente wählen. Die ukrainische Führung verurteilt die Abstimmung als verfassungswidrig.

2004 - Der niederländische Filmemacher und Islam-Kritiker Theo van Gogh wird in Amsterdam von einem Islamisten erschossen.

1989 - Otto Schily erklärt seinen Parteiaustritt bei den Grünen und schließt sich später der SPD an.

1964 - Erstmals seit dem Bau der Mauer 1961 treffen DDR-Bürger legal in der Bundesrepublik ein. Der DDR-Ministerrat hatte am 9. September Rentnern Besuchsreisen in den Westen gestattet.

1949 - Nach 350 Jahren Kolonialherrschaft und vier Jahren Unabhängigkeitskrieg mit 100.000 Toten erkennen die Niederlande die Republik Indonesien als unabhängigen Staat an.

Geburtstage

1974 - Nelly (50), amerikanischer Rapper ("Dilemma")

1969 - Christian Sievers (55), deutscher Journalist und Moderator ("heute journal" im ZDF)

1944 - Liesel Westermann-Krieg (80), deutsche Leichtathletin, vier Weltrekorde im Diskuswurf 1967-1969, mehrfache Deutsche Meisterin im Diskuswerfen und Kugelstoßen

1874 - Rudolf Breitscheid, deutscher Politiker (SPD), Reichstagsabgeordneter und preußischer Innenminister, gest. 1944 bei einem Luftangriff im KZ Buchenwald

Todestage

2019 - Norbert Eder, deutscher Fußballspieler, 1. FC Nürnberg 1974-1984, FC Bayern München 1984-1988, Vizeweltmeister 1986, geb. 1955