Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Januar 2025

Namenstag

Adalhard, Basilius, Gregor

Historische Daten

2024 - Bei einer Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut stirbt der zweithöchste Anführer der islamistischen Hamas im Ausland, Saleh al-Aruri. Die Terrororganisation gibt Israel die Schuld für den gezielten Angriff.

1955 - Die Ratesendung "Was bin ich" wird erstmals im Deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Das heitere Beruferaten mit Robert Lembke läuft zunächst unter dem Titel "Ja oder Nein". Bis 1989 werden 337 Folgen gesendet.

1945 - Im Zweiten Weltkrieg wird Nürnberg bei einem Luftangriff britischer Bomber weitgehend zerstört. Vor allem die historische Altstadt versinkt fast vollständig in Schutt und Asche.

1900 - Die österreichische "Kronen Zeitung" erscheint erstmals in Wien.

1820 - In Preußen wird durch Kabinettsorder das öffentliche Turnen verboten. Die Turnbewegung um Friedrich Ludwig Jahn galt wegen ihrer Forderungen nach einem deutschen Nationalstaat und einer liberalen Verfassung als staatsfeindlich.

Geburtstage

1985 - Florian Busch (40), deutscher Eishockeyspieler, 43 Länderspiele, über 700 Spiele und sieben Meistertitel in 18 Jahren für die Berliner Eisbären

1972 - Boris Rhein (53), deutscher Politiker (CDU), hessischer Ministerpräsident seit 2022

1947 - Eva Köhler (78), Ehefrau des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler (Amtszeit 2004-2010)

Todestage

2020 - Veronika Fitz, deutsche Volksschauspielerin ("Die Hausmeisterin", "Der Bulle von Tölz"), geb. 1936

1950 - Emil Jannings, deutscher Schauspieler ("Der blaue Engel"), gewann 1929 als erster Schauspieler den Oscar für seine Darstellung in "The Way of All Flesh" (1927) und "The Last Command" (1928), geb. 1884