Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Juli 2024

Namenstag

Bernulf

Historische Daten

2009 - Bei starkem Regen und anschließend tiefstehender Sonne kommt es zu einer Serie von Unfällen auf der Autobahn 2 in Niedersachsen. 82 Menschen werden verletzt, 259 Autos sind verwickelt. Die Unfälle ziehen sich über eine Strecke von rund 30 Kilometern zwischen Lehrte bei Hannover und Braunschweig.

2004 - Die „Queen Mary 2“ läuft zu ihrem ersten Deutschlandbesuch in den Hamburger Hafen ein. Zehntausende Zuschauer bereiten dem damals größten und teuersten Passagierschiff der Welt am frühen Morgen einen begeisterten Empfang, als es von bis zu 300 Booten begleitet langsam die Elbe hinauffährt.

1979 - Die Supertanker "Atlantic Empress" und "Aegean Captain" stoßen vor der Karibik-Insel Tobago zusammen. 29 Seeleute kommen ums Leben. 276 000 bis 330 000 Tonnen Öl laufen aus.

1954 - Die erste Single von Elvis Presley "That's All Right"/"Blue Moon of Kentucky" wird veröffentlicht.

64 - Der große Brand von Rom zerstört zwei Drittel der Stadt. Kaiser Nero macht Christen zu Sündenböcken und lässt sie auf grausame Weise bestrafen.

Geburtstage

1996 - Deniz Undav (28), deutscher Fußballspieler (VfB Stuttgart), im Kader der Nationalmannschaft für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland

1971 - Vitali Klitschko (53), ukrainischer Politiker und ehemaliger Boxer, Ex-Weltmeister im Schwergewicht, seit 2014 Bürgermeister von Kiew

1949 - Maren Kroymann (75), deutsche Kabarettistin und Schauspielerin ("Nachtschwester Kroymann")

Todestage

2014 - James Garner, amerikanischer Schauspieler (TV-Serie "Detektiv Rockford"), geb. 1928

1989 - Carl Heinz Schroth, deutscher Schauspieler (TV-Serie "Jakob und Adele"), geb. 1902