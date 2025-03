Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. März 2025

Namenstag

Gummar

Historische Daten

2020 - Wegen der Corona-Pandemie schließt Deutschland seine Grenzen zu Frankreich, Österreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz. Nicht-EU-Bürgern wird am 17. März die Einreise nach Deutschland untersagt.

1990 - Die IG Metall erzielt die erste Tarifvereinbarung über die 35-Stunden-Woche für die 300 Beschäftigten eines Automobil-Zulieferers in Baden-Württemberg.

1960 - Der Bundestag verabschiedet das Gesetz über die Privatisierung des Volkswagenwerks. Es tritt am 21. Juli in Kraft. Damit wird VW in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Niedersachsen behält eine Sperrminorität.

1950 - Als erster führender westlicher Politiker spricht sich der britische Oppositionsführer Winston Churchill für eine Beteiligung der Bundesrepublik an der Verteidigung Westeuropas aus.

1935 - Hitler verkündet die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht und verstößt damit gegen den Versailler Vertrag.

Geburtstage

1969 - Markus Lanz (56), italienisch-deutscher TV-Moderator (ZDF-Talkshow "Markus Lanz", "Wetten, dass..?")

1945 - Hajo Gies (80), deutscher Regisseur, Regie diverser "Tatort"-Folgen, Miterfinder der Kultfigur Horst Schimanski

1931 - Ernst Hilbich, deutscher Schauspieler und Kabarettist ("Willi wird das Kind schon schaukeln", "Unsere Tante ist das Letzte"), gest. 2025

1750 - Karoline Herschel, deutsche Astronomin, wirkte in Großbritannien, entdeckte mehrere Kometen, gest. 1848

Todestage

1940 - Selma Lagerlöf, schwedische Schriftstellerin ("Gösta Berling", Kinderbuch "Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen"), Literaturnobelpreis 1909, geb. 1858