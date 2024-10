Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Oktober 2024

Namenstag

Theresia

Historische Daten

2023 - Bei der Parlamentswahl in Polen erringt ein Bündnis der liberalkonservativen Bürgerkoalition von Donald Tusk mit zwei weiteren Oppositionsparteien eine Mehrheit der Sitze. Die bisher regierende nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) wird zwar stärkste Kraft, verfehlt aber die absolute Mehrheit.

2004 - Das oberste italienische Gericht spricht in Rom den langjährigen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti in einem Mafia-Prozess frei. Damit endet nach elf Jahren einer der spektakulärsten Polit-Prozesse in Italien.

1999 - Der UN-Sicherheitsrat fordert Afghanistan auf, den mutmaßlichen Terroristenführer Osama bin Laden binnen einer Frist von 30 Tagen auszuliefern. Ansonsten würden Sanktionen verhängt.

1994 - Nach über drei Jahren im amerikanischen Exil kehrt der demokratisch gewählte haitianische Staatspräsident Jean-Bertrand Aristide in sein Land zurück.

1924 - Die Veröffentlichung des "Manifest du Surréalisme" durch den französischen Schriftsteller André Breton gilt als offizielle Geburtsstunde des Surrealismus. Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte oder Joan Miró sind die bekanntesten Vertreter dieser Kunstbewegung.

Geburtstage

1959 - Sarah Ferguson (65), britische Herzogin, in erster Ehe verheiratet mit Prinz Andrew, Herzog von York (1986-1996)

1949 - Boualem Sansal (75), algerischer Schriftsteller ("Erzähl mir vom Paradies"), Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2011

1944 - Haim Saban (80), israelisch-amerikanischer Medienunternehmer (Saban Entertainment), Mehrheitsaktionär bei ProSiebenSat.1 2003-2006

1844 - Friedrich Nietzsche, deutscher Philosoph ("Also sprach Zarathustra"), gest. 1900

Todestage

1964 - Cole Porter, amerikanischer Komponist ("Kiss Me, Kate"), geb. 1891