Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Januar 2025

Namenstag

Maurus, Romedius

Historische Daten

2020 - Papst Franziskus ernennt Francesca Di Giovanni zur Unterstaatssekretärin im Staatssekretariat des Vatikans. Die für die Außenbeziehungen zuständige Juristin ist die erste Frau auf einem so wichtigen Posten in der Kurie.

2010 - Die im einsturzgefährdeten Atommülllager Asse bei Wolfenbüttel lagernden 126 000 Fässer mit radioaktivem Abfall sollen herausgeholt werden. Das gibt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) bekannt. Der Abtransport des gesamten Abfalls wird nach Einschätzung des BfS rund zehn Jahre dauern.

2005 - Der Rädelsführer bei den Misshandlungen im Bagdader Militärgefängnis Abu Ghoreib, der US-Unteroffizier Charles Graner, wird in einem Militärprozess in Fort Hood (Texas) zu zehn Jahren Haft verurteilt.

2000 - Eine an Lassa-Fieber erkrankte 23-jährige Studentin aus Schwäbisch Hall stirbt in einer Klinik in Würzburg. Es ist der erste bekanntgewordene Todesfall von Lassa-Fieber in Deutschland.

1990 - Tausende Demonstranten stürmen die Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR in Berlin-Lichtenberg und halten sie für etwa eine Stunde besetzt.

Geburtstage

1985 - René Adler (40), deutscher Fußballtorwart (Bayer 04 Leverkusen, Hamburger SV; 12 Länderspiele)

1945 - Christian Anders (80), österreichischer Schlagersänger ("Es fährt ein Zug nach Nirgendwo")

1945 - Rolf Beck (80), deutscher Musikmanager, Intendant des Schleswig-Holstein Musik Festivals 1999-2013

1925 - Ernst Benda, deutscher Jurist und Politiker, Präsident des Bundesverfassungsgerichts 1971-1983, Bundesinnenminister 1968-1969, gest. 2009

Todestage

2015 - Claudia Wedekind, deutsche Schauspielerin ("Ein Toter stoppt den 8 Uhr 10", "Sylter Geschichten"), geb. 1942