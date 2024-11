Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. November 2024

Namenstag

Alberich, Nikolaus, Sidonius

Historische Daten

2023 - Die Linksfraktion im Bundestag beschließt ihre Auflösung zum 6. Dezember. Grund ist der Parteiaustritt der Ex-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht und neun weiterer Abgeordneter. Ohne sie verliert die Fraktion ihre Mindestgröße von 37 Abgeordneten und muss liquidiert werden.

2019 - Kinder und Mitarbeiter in Kitas und Schulen müssen ab März 2020 gegen Masern geimpft sein. Der Bundestag besiegelt die Impfpflicht, um die gefährliche Infektion einzudämmen. Das Gesetz tritt am 1. März 2020 in Kraft.

2014 - Deutschland ratifiziert die UN-Konvention gegen Korruption als eines der weltweit letzten Länder. Mehr als 170 der 193 UN-Mitglieder haben dies bereits getan.

1994 - Im Eurotunnel zwischen Frankreich und Großbritannien beginnt der fahrplanmäßige Zugverkehr.

1899 - Im Samoa-Vertrag teilen Deutschland und die USA die Inselgruppe in der Südsee. Die deutsche Herrschaft über den Westteil der Inseln endet 1914 mit dem Einmarsch neuseeländischer Truppen.

Geburtstage

1954 - Bernard Hinault (70), französischer Radrennfahrer, fünfmaliger Gesamtsieger der Tour de France

1954 - Condoleezza Rice (70), US-amerikanische Politikerin, Außenministerin 2005-2009, Nationale Sicherheitsberaterin 2001-2005

1939 - Rudolf Thome (85), deutscher Filmregisseur ("Rauchzeichen", "Rote Sonne", "Berlin Chamissoplatz")

1924 - Rolf Schimpf (100), deutscher Schauspieler, bekanntgeworden als Hauptkommissar Leo Kress in der ZDF-Krimiserie "Der Alte" 1986-2007

Todestage

1964 - Heinrich von Brentano, deutscher Politiker (CDU), Bundesaußenminister 1955-1961, geb. 1904