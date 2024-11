Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. November 2024

Namenstag

Agostina, Gertrud, Himer, Siard, Stanislaus

Historische Daten

2019 - Der Rechtsausschuss des Bundestages wählt den AfD-Abgeordneten Stephan Brandner als seinen Vorsitzenden ab, ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des Parlaments. Die Mehrheit hielt Brandner "Hetze und Hass" vor.

2009 - Die SPD wechselt auf dem Parteitag in Dresden ihre engere Parteiführung komplett aus. Sigmar Gabriel wird zum Vorsitzenden, Andrea Nahles zur Generalsekretärin gewählt.

1994 - Michael Schumacher gewinnt beim Saison-Finale im australischen Adelaide als erster Deutscher die Formel-1-Weltmeisterschaft.

1989 - Hans-Adam II. wird mit dem Tod seines Vaters neuer regierender Fürst von Liechtenstein.

1974 - In seiner ersten Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York fordert PLO-Chef Jassir Arafat von den Delegierten Hilfe bei der Gründung eines palästinensischen Staates.

Geburtstage

1964 - Anne Weber (60), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin, Deutscher Buchpreis 2020 für ihren Roman "Annette, ein Heldinnenepos"

1954 - Chris Noth (70), US-amerikanischer Schauspieler ("The Good Wife", "Sex and the City")

1939 - Karel Brückner (85), tschechischer Fußballtrainer, Coach der tschechischen Nationalmannschaft 2001-2008

1904 - Peter Graf Yorck von Wartenburg, deutscher Widerstandskämpfer, Mitbegründer des Kreisauer Kreises, nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 zum Tode verurteilt und hingerichtet

Todestage

1974 - Vittorio De Sica, italienischer Regisseur ("Fahrraddiebe", "Gestern, heute und morgen", "Hochzeit auf Italienisch"), geb. 1901