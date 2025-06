Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Juni 2025

Namenstag

Antonius, Bernhard

Historische Daten

2015 - Der schwedische Prinz Carl Philip (36) und Sofia Hellqvist (30) heiraten in Stockholm. Mit der Hochzeit ist das frühere Model nun "Prinzessin Sofia, Herzogin von Värmland".

2000 - Nach rund 19-jähriger Haft wird in Italien der türkische Papst-Attentäter Ali Agca begnadigt und an die Türkei ausgeliefert. Der Rechtsextremist hatte Johannes Paul II. am 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt.

1990 - In Berlin wird mit dem endgültigen Abriss der 155 Kilometer langen Mauer zwischen West-Berlin und der DDR begonnen.

1985 - Das Rubens-Gemälde "Bildnis des spanischen Königs Philipp IV." wird im Kunsthaus von Zürich durch einen Brandanschlag vollständig zerstört.

1525 - Der deutsche Reformator Martin Luther (1483-1546) heiratet die ehemalige Nonne Katharina von Bora (1499-1552).

Geburtstage

1980 - Sarah Connor (45), deutsche Popsängerin ("From Zero to Hero")

1965 - Infantin Cristina (60), spanische Prinzessin, Schwester von König Felipe VI.

1940 - Gojko Mitic (85), serbischer Schauspieler, bekannt geworden als Darsteller in rund 15 Indianerfilmen der DDR-Filmgesellschaft Defa

1935 - Christo (gest. 2020) und Jeanne-Claude (gest. 2009), Künstlerpaar (Verhüllung des Reichstagsgebäudes in Berlin 1995), am selben Tag 1935 geboren

Todestage

1965 - Martin Buber, österreichisch-israelischer Philosoph ("Ich und Du", "Die chassidische Botschaft"), geb. 1878