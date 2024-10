Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Oktober 2024

Namenstag

Edwin, Herlind, Maximilian

Historische Daten

2009 - Nach mehr als 60 Männern in 40 Jahren bekommt die erste Frau den Wirtschafts-Nobelpreis. Die Wissenschaftlerin Elinor Ostrom aus den USA erhält ihn zusammen mit ihrem Landsmann Oliver Williamson.

2004 - Der CDU-Politiker Friedrich Merz, stellvertretender Fraktionschef der Union und Präsidiumsmitglied, kündigt seinen Rückzug aus allen Spitzenämtern der Partei an.

1984 - Die britische Premierministerin Margaret Thatcher entgeht im englischen Brighton knapp einem Bombenattentat der nordirischen IRA.

1979 - Das Hörspiele-Label Europa veröffentlicht "Die drei ??? und der Super-Papagei". Es ist die erste Folge der erfolgreichsten deutschen Hörspielreihe.

1654 - Im niederländischen Delft explodiert ein Pulverlager. 1.200 Menschen sollen beim sogenannten "Delfter Donnerschlag" ums Leben gekommen sein.

Geburtstage

1949 - Richard Price (75), amerikanischer Schriftsteller ("Clockers") und Drehbuchautor ("Die Farbe des Geldes")

1949 - Roland Mack (75), deutscher Unternehmer und Ingenieur, gründete 1973 mit seinem Vater den Europa-Park in Rust/Baden-Württemberg

1944 - Heide Pfarr (80), deutsche Politikerin (SPD), Ministerin für Frauen, Arbeit und Sozialordnung in Hessen 1991-1993, Senatorin für Bundesangelegenheiten in Berlin 1989-1990

1934 - Richard Meier (90), US-amerikanischer Architekt (Arp-Museum in Remagen, Getty Center in Los Angeles, Museum für Kunsthandwerk in Frankfurt/Main)

Todestage

2012 - Harry Valérien, deutscher Sportjournalist und Fernsehmoderator ("Aktuelles Sportstudio" im ZDF), geb. 1923