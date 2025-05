Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Mai 2025

Namenstag

Bogdan, Modoald, Pankratius

Historische Daten

2015 - Der US-Mobilfunkriese Verizon schluckt den Online-Pionier AOL. Der Kaufpreis liegt bei rund 4,4 Milliarden Dollar (3,9 Milliarden Euro). Der Handel ist Ende Juni perfekt.

2010 - Die Ehefrau des Chefs der örtlichen Kreissparkasse in Heidenheim (Baden-Württemberg) wird aus dem Haus der Familie entführt. Am 3. Juni entdeckt die Polizei die Leiche von Maria Bögerl in einem Wald nur zehn Kilometer vom Wohnhaus der Bankiersfrau entfernt. Der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt.

2005 - Der Bundestag stimmt mit überwältigender Mehrheit dem Verfassungsvertrag der Europäischen Union zu. Für die EU-Verfassung votieren 569 Abgeordnete. Dagegen stimmen 23 Parlamentarier, zwei enthalten sich.

1995 - Bei der "Ersten bayerischen Biergarten-Revolution" protestieren in München 20.000 Menschen gegen eine Gerichtsentscheidung, die die Schließung von Biergärten um 21.30 Uhr vorschreibt. Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) kündigt vor den Demonstranten eine Landesverordnung zum Schutz der Biergärten an.

1965 - Die Bundesrepublik Deutschland und Israel nehmen diplomatische Beziehungen auf.

Geburtstage

1980 - Rishi Sunak (45), britischer Politiker, Premierminister 2022-2024

1950 - Renate Stecher (75), deutsche Leichtathletin, erste Frau, die 100 Meter unter elf Sekunden handgestoppt sprintet (1973), sechs Medaillen für die DDR bei Olympischen Spielen

1947 - Rolf Zuckowski (78), deutscher Kinderliedermacher ("Stups, der kleine Osterhase", "Weihnachtsbäckerei", Co-Autor des Musicals "Tabaluga")

1925 - Margit Schaumäker, deutsche Moderatorin und Schauspielerin, erste TV-Ansagerin des Deutschen Fernseh-Funks (DFF) in der DDR, gest. 2012

Todestage

1970 - Nelly Sachs, deutsch-schwedische Schriftstellerin ("Die Leiden Israels", "In den Wohnungen des Todes"), Literaturnobelpreis 1966 zusammen mit dem israelischen Schriftsteller Schmuel Agnon, geb. 1891