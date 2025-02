Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Februar 2025

Namenstag

Benedikt, Gregor, Ludan

Historische Daten

2023 - Die CDU mit Spitzenkandidat Kai Wegner gewinnt die Wiederholungswahl in Berlin klar mit 28,2 Prozent. SPD und Grüne bekommen je 18,4 Prozent, die Linke 12,2, die AfD 9,1. Die FDP fliegt mit 4,6 Prozent aus dem Parlament.

2015 - Die Präsidenten der Ukraine, Frankreichs und Russlands sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel vereinbaren in der weißrussischen Hauptstadt Minsk einen Fahrplan zur Befriedung des Konflikts in der Ostukraine ("Minsk II").

2005 - Der ehemalige Fußball-Schiedsrichter Robert Hoyzer wird in Berlin wegen Fluchtgefahr verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Hoyzer hatte in mehreren Fällen Manipulationen bei der Leitung von Fußballspielen gestanden.

1990 - Reinhold Messner und Arved Fuchs erreichen nach einem 2.400 Kilometer langen Fußmarsch quer durch die Antarktis die Scott Basis in der McMurdo-Bucht.

1950 - Rundfunkorganisationen aus 23 europäischen Ländern gründen im britischen Torquay die Europäische Rundfunkunion (EBU). Bekanntestes Projekt der EBU ist der seit 1956 veranstaltete Grand Prix Eurovision de la Chanson (heute: Eurovision Song Contest).

Geburtstage

1950 - Angelo Branduardi (75), italienischer Liedermacher, Geiger und Komponist ("La pulce d'aqua")

1950 - Steve Hackett (75), britischer Musiker, Mitglied der Gruppe Genesis 1970-1977

1945 - Thilo Sarrazin (80), deutscher Politiker und Ökonom, Berliner Finanzsenator 2002-2009 (Buch: "Deutschland schafft sich ab")

1915 - Lorne Greene, kanadischer Schauspieler (Darsteller des Ben Cartwright in der Westernserie "Bonanza"), gest. 1987

Todestage

2000 - Charles M. Schulz, US-amerikanischer Comiczeichner ("Die Peanuts"), geb. 1922