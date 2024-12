Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Dezember 2024

Namenstag

Hartmann, Vizelin

Historische Daten

2023 - Nach mehr als einem Jahrzehnt beendet die Bundeswehr ihren UN-Einsatz im westafrikanischen Mali. Die letzten deutschen Soldaten der Friedensmission Minusma verlassen das Land. Malis Militärregierung hatte den Abzug der UN-Soldaten gefordert.

2019 - Ein EU-Gipfel in Brüssel billigt den "Green Deal" der EU-Kommission zum Klimaschutz. Das Kohle-Land Polen stimmt dem Fahrplan bis 2050 nicht zu. Wie Tschechien und Ungarn verlangt es Zusagen für finanzielle Hilfen.

2009 - "Das weiße Band", der vor dem Ersten Weltkrieg spielende Schwarz-Weiß-Film von Michael Haneke, wird als Bester Europäischer Film ausgezeichnet.

1999 - Der unter maltesischer Flagge fahrende Tanker "Erika" zerbricht in schwerer See vor der bretonischen Küste. Mehr als 19.000 Tonnen Schweröl laufen in den folgenden Monaten aus und verschmutzen große Teile der Westküste Frankreichs.

1979 - Mit dem Nato-Doppelbeschluss vereinbart das Bündnis die Aufstellung weiterer Atomraketen in Europa bei gleichzeitigem Abrüstungsangebot an Moskau.

Geburtstage

1969 - Sophie Kinsella (55), britische Autorin ("Die Schnäppchenjägerin")

1949 - Bill Nighy (75), britischer Schauspieler ("Tatsächlich… Liebe", "Operation Walküre")

1949 - Romeo Gigli (75), italienischer Modeschöpfer

1924 - Ed Koch, amerikanischer Politiker (Demokratische Partei), Bürgermeister von New York 1978-1989, gest. 2013

Todestage

1939 - Douglas Fairbanks, amerikanischer Filmschauspieler und Produzent ("Das Zeichen des Zorro"), Mitbegründer des Filmstudios United Artists 1919, geb. 1883