Namenstag

Arthur, David

Historische Daten

2023 - Das polnische Parlament bestimmt den früheren Oppositionsführer und Chef der liberalkonservativen Bürgerkoalition Donald Tusk zum Regierungschef. Der nationalkonservative Premier Mateusz Morawiecki war zuvor mit der Vertrauensfrage für eine neue PiS-Regierung gescheitert.

2019 - In Indonesien sind Höhlenmalereien mit der bislang ältesten Jagdszene der Menschheit entdeckt worden. Ihr Alter wird auf mindestens 43.900 Jahre datiert, wie die Griffith-Universität im australischen Brisbane berichtet.

2014 - Michael Müller (SPD) wird zum neuen Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. Er führt eine Koalition seiner Partei mit der CDU.

2009 - Der im Bau befindliche Hauptstadtflughafen in Schönefeld bei Berlin wird nach Willy Brandt benannt. Hauptname wird "Flughafen Berlin Brandenburg".

1994 - Rund drei Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung von Tschetschenien marschieren russische Truppenverbände in die abtrünnige Kaukasusrepublik ein. Der erste Tschetschenienkrieg beginnt.

Geburtstage

1954 - Jermaine Jackson (70), amerikanischer Sänger ("When the Rain Begins to Fall" mit Pia Zadora), Bruder von Michael Jackson, Mitglied der früheren Band Jackson Five

1944 - Brenda Lee (80), amerikanische Country- und Rock-'n'-Roll-Sängerin ("Johnny One Time")

1934 - Hans Daniels (90), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister der Stadt Bonn 1975-1994

1924 - Heinz Schenk, deutscher Schauspieler und Entertainer ("Zum Blauen Bock"), gest. 2014

Todestage

1979 - Carlo Schmid, deutscher Politiker (SPD) und Jurist, gehörte zu den prägenden Politikern der Nachkriegszeit, war maßgeblich an der Gestaltung des Grundgesetzes beteiligt, geb. 1896