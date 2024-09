Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Oktober 2024

Namenstag

Giselbert, Remigius, Theresia

Historische Daten

1964 - Der erste Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen startet rechtzeitig zu den Olympischen Spielen in Tokio zwischen der japanischen Hauptstadt und Osaka. Damit beginnt das Zeitalter der Hochgeschwindigkeitszüge.

1959 - Die DDR ändert ihre Staatsflagge. Durch das Wappen mit Hammer und Zirkel in der Mitte der schwarz-rot-goldenen Flagge unterscheidet sie sich nun von der Flagge der Bundesrepublik. Das Gesetz tritt mit Verkündigung am 6.10.1959 in Kraft.

1949 - Mao Tsetung, der Führer der Kommunistischen Partei Chinas, proklamiert vor dem Kaiserpalast in Peking die Volksrepublik China.

1899 - In Nürnberg wird das Königlich Bayerische Eisenbahnmuseum als erstes deutsches Verkehrsmuseum eröffnet.

1529 - In Marburg treffen sich Martin Luther, Ulrich Zwingli und viele weitere namhafte Persönlichkeiten der reformatorischen Bewegung zum sogenannten Marburger Religionsgespräch.

Geburtstage

1959 - Youssou N'Dour (65), senegalesischer Sänger ("7 Seconds" mit Neneh Cherry, "Shaking the Tree" mit Peter Gabriel)

1949 - André Rieu (75), niederländischer Geiger und Dirigent, Leiter des 1987 vom ihm gegründeten Johann-Strauß-Orchesters

1934 - Petar Radenkovic (90), serbischer Fußballspieler, Torwart vom TSV 1860 München 1962-1970

1924 - Jimmy Carter (100), amerikanischer Politiker, 39. US-Präsident 1977-1981, Friedensnobelpreis 2002

Todestage

2019 - Karel Gott, tschechischer Schlagersänger ("Einmal um die ganze Welt", Titelsong zur Fernsehserie "Biene Maja"), geb. 1939