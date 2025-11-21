Kalender in Wolfach vorgestellt: Beiträge aus dem gesamten Kinzigtal

Der 37. Kalender der Volksbank Mittlerer Schwarzwald i vereint unter dem Titel „Freigeister – Kunstschaffende unserer Region“ zwölf besondere Köpfe und Werke.
„Wir als Volksbank haben einige Alleinstellungsmerkmale“, resümierte Vorstandsvorsitzender Martin Heinzmann bei der Vorstellung in der Wolfacher Zentrale. Eines davon: der hauseigene Kalender, der für 2026 in der 37. Auflage erscheint. Unter dem Titel „Freigeister – Kunstschaffende unserer Region“ verbindet der teils im wahrsten Sinne des Wortes große Kunst im handlichen Kalenderformat.