Kalender in Wolfach vorgestellt: Beiträge aus dem gesamten Kinzigtal

„Wir als Volksbank haben einige Alleinstellungsmerkmale“, resümierte Vorstandsvorsitzender Martin Heinzmann bei der Vorstellung in der Wolfacher Zentrale. Eines davon: der hauseigene Kalender, der für 2026 in der 37. Auflage erscheint. Unter dem Titel „Freigeister – Kunstschaffende unserer Region“ verbindet der teils im wahrsten Sinne des Wortes große Kunst im handlichen Kalenderformat.

Gedruckt sind die 3000 Exemplare des Volksbank-Kalenders, die sowohl in privaten Wohnungen als auch im Krankenhaus teils seit Jahrzehnten ihren festen Stammplatz hätten, bereits. Doch bis sie zu haben sind, müssen sich die Kalender-Fans noch gedulden (siehe Info).

Zur offiziellen Vorstellung hatte sich Heinzmann von Chat GPT assistieren lassen und die Künstliche Intelligenz gefragt, wie sie Freigeister definiert. Das seien Leute, die „unabhängig denken, sich nicht von gesellschaftlichen Normen eintrüben lassen, kritisch hinterfragen und nach kreativen Lösungen suchen“, zählte Heinzmann auf.

Gezeigt werden Fixpunkte der Künstlerszene

Zwölf besondere Freigeister haben die Projektleiter Monika Boser und Uwe Merz zusammengeführt: Teils Fixpunkte der Kinzigtäler Kunstszene, teils Künstler, deren Wurzeln sie bis heute mit dem Geschäftsgebiet der Bank verbinden. „Er polarisiert möglicherweise ein bisschen“, sagte Merz zum Begriff Freigeister.

Ein Künstler habe sich damit nicht identifizieren können und dem Projekt eine Abfuhr erteilt. Doch, so betonte Merz: „Es ist nicht despektierlich gemeint. Hier geht es um die beiden Silben Frei und Geist.“ Und darum, was entstehe, „wenn die Kunst mit ihrem Schöpfer in Einklang ist“.

In den vergangenen Monaten habe es bei Besuchen teils stundenlange Gespräche in den Ateliers der Künstler gegeben, „wo die Energien ausgetauscht worden sind und man sich einfach gut gefühlt hat“. Im Original prangen die Werke auf Leinwand, Holz oder Karton, wurden in Acryl, Öl oder mit Mischtechniken gemalt und variieren in ihrer Größe vom Beinahe-Kalenderformat 30 mal 57 Zentimeter bis hin zum Riesen-Projekt auf einer 2,40 mal vier Meter großen Leinwand.

Der fertige Kalender zeigt einen breiten Querschnitt durch die unterschiedlichen Stile und Arbeitsweisen der Beteiligten. „Kunst macht was mit den Menschen“, betonte Merz. „Wenn die Kunst nicht wäre, wäre das Leben langweilig.“ Das Titelbild ziert das November-Motiv: „Freedom of the Speech“ der Haslacher Künstlerin Beate Axmann. Entstanden sei das Werk im Rahmen eines Künstlersymposiums in der Türkei, wo sie sich mit vielen internationalen Freigeistern ausgetauscht und gemerkt habe, „dass das Thema freie Rede ein großes Thema ist“.

Weiter beteiligt sind (in der Reihenfolge ihrer Beiträge): José Schloss aus Hornberg, Bernhard Läufer aus Schönwald, Manfred Schlindwein aus Gengenbach, Gabriele Schuller aus Hausach, Claudia Baumgartner aus Schiltach, der aus Haslach stammende Herbert X. Maier aus Freiburg, Dorota Petrow aus Gutach, Gabriela Beck-Schäfer aus Alpirsbach, Albert Reichenbach aus Zell, Valli Armbruster aus Wolfach sowie Martina Dieterle aus Schenkenzell.

Erhältich ab September

Erhältlich ist der Kalender 2026 für alle interessierten Mitglieder und Kunden ab Montag, 1. Dezember, kostenlos in allen elf Filialen der Volksbank. Bereits vorab werden einige Exemplare am 22. und 29. November im Rahmen von zwei Jubilarfeiern an langjährige Mitglieder ausgegeben. Außerdem werden 600 Exemplare an Kindergärten, Heime, Schulen und Kliniken verteilt.