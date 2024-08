Kakteen in Empfingen: Die Königin der Nacht begeistert die Besucher

Über Kakteen, die in Mittelamerika, aber auch in Mexiko, in der Karibik und im Norden Südamerikas beheimatet sind, berichtet Holger Dopp.

Obwohl die prächtigen Blüten der ‚Königin der Nacht‘ (Selenicereus grandiflorus) in den sommerlichen Monaten nur etwa sechs bis acht nächtliche Stunden bewundert werden können, so ziehen sie doch jeden Kakteenfreund und natürlich auch andere Pflanzenliebhaber in ihren einzigartigen Bann, zumal die Prinzessin der Nacht (Selenicereus pteranthus) während der Blühphase auch noch betörend intensiv nach Vanille duftet.

120 riesige Blüten der verschiedenen Königin-Arten

In der großen Sammlung des Empfinger Kakteen-Experten und Buch-Autors Holger Dopp haben in den vergangenen Wochen mehr als 120 riesige Blüten der verschiedenen Königin der Nacht-Arten die zahlreichen Besucher begeistert. Und auch in den nächsten milden Nächten werden sich noch einige dieser fantastischen bis zu 30 Zentimeter großen Blüten öffnen.

Die unglaublich farbenprächtigen Blüten der „Roten Königin“ (Heliocereus speciosus). Foto: Holger Dopp

Während die Blüten der echten Königin der Nacht schon besonders eindrucksvoll sind, machen die unglaublich farbenprächtigen Blüten der ‚Roten Königin‘ (Heliocereus speciosus) nahezu sprachlos, denn die Farbenpracht dieser bis zu 25 cm großen Blüten ist schon ganz besonders einzigartig. Zudem blüht die ‚Rote Königin‘ unter idealen Bedingungen nahezu anderthalb Tage beziehungsweise Nächte.

Ein schmackhaftes zusätzliches Schmankerl: Die etwa zitronengroßen, leicht bedornten Früchte der Königin der Nacht sind schmackhaft, dabei stören die kleinen schwarzen Samen überhaupt nicht. Tipp: Vorsichtig durchschneiden und auslöffeln wie eine Kiwi.

Alle diese meist epiphytisch wachsenden Kakteen sind hauptsächlich in Mittelamerika, aber auch in Mexiko, in der Karibik und im Norden Südamerikas beheimatet. An den Gestaden des Mittelmeeres findet man immer wieder prächtige Selenicereus-Arten in üppig bestückten Botanischen Gärten. In den Doppschen Gewächshäusern gedeihen diese beeindruckenden, schlangenförmig wachsenden und besonders hohe Luftfeuchtigkeit liebenden Kakteen prächtig, und in der milden Jahreszeit werden viele dieser herrlich blühenden Exemplare im Halbschatten unter ein wenig schattenspendenden Bäumen kultiviert, denn als epiphytische Pflanzen sind sie das Klima und das Licht auf den dortigen Urwaldriesen gewöhnt. Und in unseren Breiten zeigen sich diese prächtigen blühfreudigen Pflanzen bei idealer Kultur als durchaus pflegeleicht und blühfreudig.

Stecklinge bei Holger Dopp abholen

Wer Freude an einer solchen Königin der Nacht hat und die Kultur versuchen möchte, kann sich gerne einen gesunden Steckling bei Holger Dopp abholen, aber bitte nur nach Terminvereinbarung unter Telefon 07485/1779.