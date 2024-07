Der Anfang des Monats vom Bundesligisten Mainz 05 verpflichtete japanische Fußballspieler Kaishu Sano ist Medienberichten zufolge wegen des Vorwurfs des sexuellen Übergriffs auf eine Frau festgenommen worden.

Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler und zwei Freunde sollen den sexuellen Übergriff am Sonntag in einem Hotel in Tokio begangen haben, berichteten der japanische Sender NHK und weitere Medien am Mittwoch unter Berufung auf Polizeikreise. Demnach wurden sie kurz darauf von der Polizei in der Nähe des Hotels festgenommen.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP äußerte sich die japanische Polizei zunächst nicht. Anfang des Monats hatte Mainz 05 den Wechsel des 23-Jährigen zu dem Bundesliga-Klub bekannt gegeben.