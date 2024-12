1 Der Mann überlebte den Haiangriff nicht. (Symbolbild) Foto: imago images/YAY Images/ via www.imago-images.de

Ein Hai tötet einen Tourist im Roten Meer bei Kairo. Ein anderer wird verletzt.









Im Roten Meer vor Ägypten ist ein ausländischer Tourist von einem Hai angegriffen und getötet worden. Dies gab am Sonntag das Umweltministerium in Kairo bekannt. Der Vorfall habe sich in der Region von Marsa Alam ereignet, einem für seine Sandstrände und Korallenriffe bekannten Ferienort am Roten Meer.