Extrem-Bergsteiger Kai Mosbacher wie vom Erdboden verschluckt

Nach tagelanger Suche gibt es keine Spur vom vermissten Kai Mosbacher aus Garmisch-Partenkirchen. Trotzdem wollen die Einsatzkräfte noch nicht aufgeben. Auch eine Bekannte hofft, dass der 62-Jährige noch lebt.
„Ich bin seit 1979 leidenschaftlicher Alpinist. Die Berge sind meine Heimat“, schreibt Kai Mosbacher auf seiner Facebook-Seite. Der Extrembergsteiger aus Garmisch-Partenkirchen stammt gebürtig aus Heidelberg. „Steppenwolf“ nennt er sich auf seiner Tourenseite. „Born to be wild“ ist sein Lebensmotto.