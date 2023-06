Der frühere 08-Torjäger Kai Brünker hat nach drei erfolgreichen Jahren beim 1. FC Magdeburg einen neuen Klub mit einer tollen Perspektive gefunden.

Der 29-Jährige tritt beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken die Nachfolge von Angreifer Adriano Grimaldi an, den es nach Paderborn zog. Am Montag unterschrieb Brünker beim Traditionsklub im Saarland, der zeitnah die Rückkehr in die 2. Bundesliga schaffen möchte.

Das sagt der Saarbrückener Sportdirektor

„Wir waren auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz als Zielspieler im Angriffsspiel und sind in Kai Brünker fündig geworden. Er verfügt mit seinen 1,90 Meter Körpergröße über ein Gardemaß und überzeugt durch seine Zweikampfstärke. Er hat in Magdeburg seine Qualitäten vor allem in der Aufstiegssaison dort unter Beweis gestellt und kann die entstandene Lücke in der Sturmmitte bei uns vollumfänglich ausfüllen. Wir freuen uns sehr, dass wir Kai davon überzeugen konnten, ins Saarland zu wechseln“, so wird Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger.

Von Osnabrück und RW Essen

Kai Brünker hatte – nach Informationen unserer Zeitung – zuletzt noch andere attraktive Angebote, zum Beispiel von RW Essen und dem Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück. Auch beim FC 08 Villingen machten sich die Verantwortlichen zuletzt einige Gedanken, den wuchtigen Angreifer bereits jetzt schon zu einer Rückkehr zu bewegen.